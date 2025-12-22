به گزارش کردپرس، یکی از اعضای هیأت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که پست ریاستجمهوری عراق حق کُردهاست و نامزد این پست باید با اجماع و توافق همراه باشد.
وی گفت: «هرچند از نامزدی بافل طالبانی برای این پست حمایت میکنیم، اما بهدلیل مشکلات مربوط به زبان، مدارک تحصیلی و محل تولد، بعید است طرفهای عراقی از نامزدی او استقبال کنند.»
هوشیار زیباری، عضو هیأت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در گفتوگو با شبکه الشرقیه نیوز اعلام کرد که دلیل تشکیلنشدن دولت اقلیم کردستان، کشمکش بر سر ارادههاست.
او افزود: «با وجود اینکه دیدگاه مشترک خود را تدوین کرده بودیم و پیش از انتخابات به توافق خوبی با اتحادیه میهنی کردستان رسیده بودیم، اما آنها وقتکشی کردند و اکنون شرایط تغییر کرده و ما بهصورت جداگانه درباره تشکیل کابینه دولت اقلیم کردستان و دولت عراق گفتوگو میکنیم.»
زیباری در خصوص احتمال نامزدی بافل طالبانی برای پست ریاستجمهوری عراق نیز گفت: «این پست حق کُردهاست و باید نامزد کُرد با اجماع انتخاب شود، نه اینکه هر طرفی هر که را خواست نامزد کند.»
او تأکید کرد: «حزب دمکرات کردستان از نامزدی بافل طالبانی حمایت میکند، اما بر این باور است که بهدلیل مشکلات مربوط به زبان، مدارک تحصیلی و محل تولد، طرفهای عراقی از نامزدی او استقبال نخواهند کرد و با این گزینه موافق نخواهند بود؛ از اینرو نیز پیشبینی نمیکنیم که او خود را نامزد این پست کند.»
نظر شما