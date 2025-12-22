وزارت پیشمرگه: کمیته تحقیق درباره حمله به میران بکر تشکیل شد

به گزارش کردپرس، وزارت پیشمرگه دولت اقلیم کردستان اعلام کرد در پی حادثه حمله به میران بکر عبدالرحمان، کمیتهای برای بررسی و تحقیق درباره این رویداد تشکیل داده است.
بر اساس متن بیانیه، در شب ۱۹ به ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، میران بکر عبدالرحمان از کارکنان وزارت پیشمرگه، با حادثهای ناگوار مواجه شده است.
در این بیانیه آمده است:
۱. بهمحض وقوع این حادثه ناخواسته که برای یکی از کارکنان سابق وزارتخانه رخ داده، وزارت پیشمرگه فوراً کمیتهای تحقیقاتی برای پیگیری و بررسی این پرونده تشکیل داده است.
۲. بهمنظور آگاهی افکار عمومی، وزارت پیشمرگه اعلام میکند که میران بکر بیش از دو سال است که سمت دبیر رسانهای وزیر پیشمرگه را بر عهده نداشته است.
