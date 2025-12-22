پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کردستان ۹۶ درصد رشد یافت

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در تقویت منابع پایدار، گفت: این میزان عوارض در میان یک هزار و ۷۰۴ نقطه شهری و روستایی استان توزیع شده و نقش مؤثری در توسعه متوازن، اجرای طرح های عمرانی، ارتقای زیرساخت ها و بهبود خدمات عمومی ایفا کرده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، شهرداری سنندج با دریافت یک هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال، بیشترین سهم از عوارض ارزش افزوده را در میان شهرداری های استان به خود اختصاص داده و پس از آن، شهرداری های سقز و مریوان به ترتیب با ۶۷۴ و ۵۶۸ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: شهرداری های بانه، قروه، کامیاران و بیجار نیز به ترتیب ۴۵۴، ۳۲۰، ۲۳۳ و ۲۰۴ میلیارد ریال عوارض دریافت کرده اند و سایر شهرهای استان نیز متناسب با شاخص های قانونی از این منابع بهره مند شده اند.

فعله گری با اشاره به سهم دهیاری ها، ادامه داد: در بخش روستایی، دهیاری آساوله از توابع سنندج با دریافت ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، بیشترین میزان عوارض را داشته و پس از آن دهیاری های دوشان سنندج و مالوجه قروه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

وی با تأکید بر نقش همکاری مؤدیان مالیاتی، یادآور شد: افزایش مشارکت و تمکین مالیاتی، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار و توزیع عادلانه منابع برای تحقق توسعه پایدار در شهرها و روستاهای استان کردستان خواهد بود.