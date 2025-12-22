به گزارش کردپرس، شرکت نفت نروژی DNO اعلام کرده است که نفت اقلیم کردستان را خارج از چارچوب توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق به فروش میرساند. در مقابل، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در واکنش به این اظهارات تأکید کرده است که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در بیش از یک نوبت، پایبندی خود به مفاد این توافق را اعلام کرده و بر اساس آن، همه شرکتهای بینالمللی فعال در اقلیم کردستان موظفاند نفت تولیدی خود را به سومو تحویل دهند.
به نوشته وبسایت تحلیلی خبری دراومیدیا، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در بیانیهای درباره گزارشی از خبرگزاری رویترز پیرامون شرکت DNO اعلام کرد که بهطور کامل به اجرای تمامی تعهدات خود در چارچوب اختیارات قانونیاش، مطابق با توافقهای امضاشده با اقلیم کردستان، پایبند است.
در این بیانیه آمده است: «سومو به تلاشهای خود برای تضمین تداوم روند بارگیری و حفاظت از جریان بدون وقفه نفت خام تحویلی از اقلیم کردستان ادامه میدهد، بهگونهای که فرآیندهای صادراتی تضمین شود؛ با وجود چالشهای لجستیکی و محدودیت ظرفیت فعلی بارگیری در بندر جیهان ترکیه.»
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یکی از شرکتهای فعال در میادین نفتی اقلیم کردستان، یعنی شرکت نروژی DNO، اعلام کرده هنوز بهصورت مستقیم وارد فرآیند صادرات نفت نشده و بهطور مستقل و خارج از توافق میان بغداد و اقلیم کردستان، نفت خود را از طریق خط لوله عراق–ترکیه به فروش میرساند.
در پاسخ به این اظهارات، شرکت سومو تأکید کرده است که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان بارها پایبندی خود به مفاد توافق را اعلام کرده و بر اساس این توافق، تمامی شرکتهای بینالمللی فعال در حوزه استخراج و تولید نفت در میادین اقلیم کردستان موظفاند نفت تولیدی خود را ـ بهجز میزان اختصاصیافته برای مصرف داخلی اقلیم ـ طبق مفاد توافق، به شرکت سومو تحویل دهند.
نظر شما