۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۲

صادرات کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو به ۱۷.۸ میلیون یورو رسید

صادرات کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو به ۱۷.۸ میلیون یورو رسید

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: صادرات کالاهای تولیدی منطقه به خارج از کشور به حدود ۱۷٫۸ میلیون یورو رسیده و صادرات خدمات و صادرات از مسیر منطقه نیز سهم قابل توجهی در مبادلات خارجی داشته است.

به گزارش کردپرس، سید جعفر زنوزی با تشریح عملکرد هشت‌ماهه اهداف کمی معاونت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در منطقه آزاد ماکو به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از افزایش حجم مبادلات تجاری خبر داد و بیان کرد: وزن کل کالاهای صادره از منطقه آزاد ماکو در هشت‌ماهه سال جاری به حدود ۹۷۰ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری منطقه است.

زنوزی در ادامه به واردات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: واردات مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی از مسیر منطقه آزاد ماکو عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی انجام شده و نقش مؤثری در رونق واحدهای تولیدی منطقه دارد.

او با اشاره به وضعیت ترانزیت خارجی خاطرنشان کرد: عملکرد ثبت‌شده در این بخش نشان می‌دهد منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور، در مسیر تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند

کد مطلب 2791970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha