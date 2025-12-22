صادرات کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو به ۱۷.۸ میلیون یورو رسید

به گزارش کردپرس، سید جعفر زنوزی با تشریح عملکرد هشت‌ماهه اهداف کمی معاونت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در منطقه آزاد ماکو به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از افزایش حجم مبادلات تجاری خبر داد و بیان کرد: وزن کل کالاهای صادره از منطقه آزاد ماکو در هشت‌ماهه سال جاری به حدود ۹۷۰ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری منطقه است.

زنوزی در ادامه به واردات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: واردات مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی از مسیر منطقه آزاد ماکو عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی انجام شده و نقش مؤثری در رونق واحدهای تولیدی منطقه دارد.

او با اشاره به وضعیت ترانزیت خارجی خاطرنشان کرد: عملکرد ثبت‌شده در این بخش نشان می‌دهد منطقه آزاد ماکو به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور، در مسیر تثبیت جایگاه خود در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند