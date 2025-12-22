ریزگردها و آلاینده های صنعتی از عوامل موثر بر سونامی سرطان در ایلام هستند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، وی با اشاره به شرایط بحرانی استان ایلام در فصل تابستان گفت: در ایلام، تنها یک پزشک متخصص سرطان بیش از ۷ هزار پرونده دارد. این یعنی ما با یک سونامی خاموش سرطان مواجهایم که بخشی از آن ناشی از آلودگیهای ناشی از ریزگردهاست.
فلاحی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در ارائه اطلاعات نادرست افزود: برای تخصیص اعتبارات مؤثر، نیازمند دادههای دقیق هستیم. برخی نهادها بهجای شفافسازی، اطلاعات غلط ارائه میدهند که مانع تصمیمگیری درست میشود. ما نمیخواهیم زخمهای کشور را به نمایش بگذاریم، اما خودمان باید بدانیم چه اتفاقی در حال وقوع است.
او با اشاره به بیاطلاعی از عملکرد ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، خواستار شناسایی دقیق کانونهای بحران، اجرای طرحهای بیابانزدایی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مناطق صنعتی و جادهای شد.
نماینده ایلام همچنین بر لزوم دیپلماسی فعال زیستمحیطی با کشورهای همسایه مانند عراق و عربستان تأکید کرد و گفت: در دوران جنگ، بمب و موشک میآمد، امروز خاک آلودهشان بر سر ما میبارد. دیپلماسی ما در این حوزه متناسب با تهدید عمل نکرده است.
وی از ریاست سازمان محیط زیست خواستند تا در جلوگیری از برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی توسط صنایع ورود جدی تری داشته باشند.
در پایان، فلاحی با تأکید بر لزوم همافزایی میان نهادهای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه، منابع طبیعی، هواشناسی و وزارت امور خارجه، گفت: پدیده ریزگردها زندگی بیش از ۲۱ میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و تبعات اجتماعی و امنیتی جدی دارد. ما بهدنبال مچگیری نیستیم، بلکه میخواهیم با شناسایی دقیق عوامل بحران، راهحلهای مؤثر ارائه دهیم و از ظرفیت مجلس برای کمک به سازمان محیط زیست استفاده کنیم.
در حاشیه این جلسه، نماینده ایلام از دکتر انصاری خواست در صدور پیوست زیست محیطی منطقه آزاد مهران تسریع به عمل آورند و خانم انصاری در رابطه با این مهم دستور اکید صادر کرد.
همچنین در رابطه با عدم صدور پیوست زیست محیطی سد چناره نیز طبق اطلاعاتی که سازمان محیط زیست به فلاحی ارائه داد، متاسفانه مقصر وزارت نیرو و آب منطقه ای استان ایلام اعلام شد که تا کنون برای تملک و اسکان روستاهای حاشیه سد هیچ توجیه و توضیح متقنی به سازمان محیط زیست ارائه نداده اند و در رابطه با این اهمال باید پاسخگو باشند.
