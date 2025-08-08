کارشکنی ترکیه در روند مذاکرات کردها و دولت سوریه در پاریس

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارشی که Al-Monitor روز پنجشنبه منتشر کرد، دولت ترکیه با فشار بر دمشق، مانع برگزاری نشست برنامهریزیشدهای در پاریس میان مقامات سوریه و رهبران کرد شده و بدین ترتیب، روند مذاکرات مورد حمایت آمریکا و فرانسه برای دستیابی به راهحلی سیاسی در شمالشرق سوریه را مختل کرده است.
به گفته سه منبع مطلع منطقهای، سفر روز پنجشنبه وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، به دمشق با هدف قانعکردن مقامهای سوری برای لغو این نشست صورت گرفت؛ نشستی که در چارچوب توافق اولیهای میان احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، طراحی شده بود. این توافق که در ۱۰ مارس به امضا رسید، طرحی برای ادغام سیاسی و نظامی کردها در ساختار دولت مرکزی سوریه ارائه میکرد.
نشست قبلی که قرار بود در ۲۵ ژوئیه در پاریس برگزار شود نیز در آخرین لحظه، همزمان با آمادهشدن هیئت کردی برای پرواز از اربیل – با هواپیمایی که به گفته منابع توسط رئیس اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی، تأمین شده بود – لغو شد. هرچند دمشق دلیل این لغو را نگرانیهای امنیتی ناشی از درگیریهای اخیر در استان سویدا عنوان کرد، اما منابع آگاه به Al-Monitor گفتهاند که فشارهای ترکیه دلیل واقعی این تصمیم بوده است.
آنکارا از کردها خواسته بود پیش از برگزاری نشست، امتیازاتی درباره دیرالزور – استان عمدتاً عربنشینی که هماکنون در کنترل اداره خودگردان کردهاست – بدهند. گرچه طرف کردی با حاکمیت مشترک در آن مناطق موافقت کرده، اما از واگذاری کنترل امنیتی محلی تا زمان دستیابی به توافق ملی فراگیر خودداری کرده است.
ترکیه همچنین با محل برگزاری این نشست در پاریس مخالف است و پیشنهاد داده که امان، پایتخت اردن، به عنوان جایگزینی بیطرف انتخاب شود. یک منبع مطلع به Al-Monitor گفته است: «ترکها از کنار گذاشتهشدن خود در این گفتوگوها ناراضیاند و معتقدند در صورت برگزاری مذاکرات در پاریس، نفوذشان کاهش خواهد یافت.» این منبع همچنین افزوده که احمد الشرع «ناچار است به ترکیه گوش دهد، حتی اگر این مسئله برایش ناخوشایند باشد.»
فرانسه از دیرباز روابط نزدیکی با گروههای کردی در منطقه داشته و وزیر خارجه آن کشور، ژان-نوئل بارو، در ماه آوریل با مظلوم عبدی در اربیل دیدار کرده بود. وی در سخنانی تأکید کرده که حقوق کردها باید در روند گذار سیاسی سوریه لحاظ شود. فابریس بالانش، کارشناس فرانسوی مسائل سوریه، در گفتوگو با Al-Monitor گفت: «موضع طرفدارانه فرانسه نسبت به کردها، ترکیه را آزرده است.» وی همچنین افزود که دعوت فرانسه از الشرع برای حضور در کنفرانس فوریه، با هدف مقابله با نفوذ ترکیه و مشارکت در پروژههای بازسازی پس از جنگ بوده است.
رقابت ترکیه و فرانسه تنها به سوریه محدود نمیشود و در مناطقی چون شرق مدیترانه و غرب آفریقا نیز برای نفوذ نظامی و اقتصادی با یکدیگر رقابت دارند.
در همین حال، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، با هدف پیگیری مذاکرات پاریس و پیشبرد توافقات چند میلیارد دلاری بازسازی، روز چهارشنبه در دمشق با الشرع دیدار کرده است. اگرچه نشست جدید برای ۱۰ و ۱۱ اوت برنامهریزی شده بود، اما هنوز تاریخ رسمی برای آن اعلام نشده است. مظلوم عبدی در گفتوگو با رسانههای کردی تأکید کرده که همچنان آماده شرکت در نشست است. او همچنین در مصاحبهای با شبکه سعودی الحدث پیشنهاد کرده که عربستان سعودی میتواند در صورت ادامه بنبست پاریس، نقش میانجی را ایفا کند.
ترکیه که بیش از ۱۰ هزار سرباز در شمال سوریه مستقر کرده، همچنان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و شاخه اصلی آن یعنی یگانهای مدافع خلق (YPG) را بازوی سوری حزب کارگران کردستان (پکک) میداند؛ گروهی که از دهه ۱۹۸۰ با دولت ترکیه درگیر جنگ مسلحانه بوده است.
