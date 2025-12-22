ساماندهی مشاغل آلاینده در سنندج؛ ضرورتی برای نظم شهری و صیانت از حقوق شهروندان

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه بررسی ساماندهی و احداث شهرک صنوف آلاینده و مشاغل مرتبط که در دفتر معاونت اقتصادی استانداری کردستان برگزار شد، گفت: فعالیت مشاغل ناسازگار با بافت شهری علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، نظم شهری و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد و ساماندهی این صنوف باید همزمان با حفظ اشتغال پایدار صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی در واگذاری زمین، افزود: هرگونه تخصیص زمین برای فعالیت صنفی باید پس از تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و کاربری انجام شود، چرا که آغاز فعالیت بدون طی مراحل قانونی، زمینه ساز بروز چالش ها و مشکلات آتی خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان همچنین بر ضرورت آماده سازی کامل زیرساخت های مورد نیاز شهرک صنوف آلاینده از جمله آب، برق و گاز تأکید کرد و اظهار کرد: تحویل کامل واحدها به بهره برداران واقعی و پایبندی پیمانکاران به برنامه زمان بندی پروژه، از الزامات اصلی است تا تجربه های ناموفق گذشته تکرار نشود.

ازهاری با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ایجاد نظم شهری در کنار حمایت از صنوف و اشتغال پایدار است، ادامه داد: به منظور تسریع در تصمیم گیری و حل این معضل چندین ساله، مقرر شده جلسه ای تخصصی با حضور دستگاه ها و ذی نفعان اصلی برگزار شود تا تصمیمی عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود.