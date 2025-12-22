۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱

وزنه بردار مهابادی به اردوی تیم ملی زنان دعوت شد

وزنه بردار مهابادی به اردوی تیم ملی زنان دعوت شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت:‌ «روژینا دهری»، نوجوان مستعد وزنه‌برداری این شهرستان، به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری زنان کشور دعوت شد.

به گزارش کردپرس، رحیم تیموری اظهار کرد:‌ «روژینا دهری» وزنه برداری با استعداد مهاباد که در مسابقات قهرمانی کشور تحت عنوان لیگ برتر وزنه برداری زنان موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک برنز شده به اردوی تیم ملی دعوت شد.

او اضافه کرد:‌ دهری زیر نظر «شیرین احمدنژاد» از مربیان این شهرستان تمرین کرده و با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور نظر کادر فنی تیم ملی را به خود جلب کرد و به اردوی آماده‌سازی تیم ملی زنان راه یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد اردوی تیم ملی وزنه‌برداری زنان از ششم دی‌ماه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود و این ورزشکار مهابادی در کنار دیگر ملی‌پوشان به تمرین خواهد پرداخت.

تیموری افزود:‌ دعوت این نوجوانان به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش وزنه‌برداری زنان در شهرستان مهاباد و استان آذربایجان‌غربی است.

او در پایان گفت: «شراره احمدنژاد» دیگر دختر وزنه‌بردار شایسته مهابادی نیز سابقه کسب اولین مدال زنان آذربایجان غربی در تاریخ وزنه برداری را در کارنامه دارد/.

کد مطلب 2791966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha