به گزارش کردپرس، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد دولت عراق روند بازگشت اتباع خود از اردوگاههای تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه را بهطور چشمگیری تسریع کرده است. بر اساس این گزارش، طی یک سال گذشته شمار عراقیهایی که از اردوگاههای «الهول» و «روژ» تحت کنترل کردهای سوریه بازگشتهاند، ۱۶۵ درصد افزایش یافته و تعداد کل بازگشتکنندگان به بیش از ۲۵ هزا ر نفر رسیده است.
به گفته مقامات، این روند موجب شده حدود ۸۰ درصد از جمعیت عراقی حاضر در اردوگاه الهول به کشور خود بازگردند. این اقدام بخشی از همکاریهای بغداد با فرماندهی مرکزی آمریکا و ائتلاف جهانی علیه داعش به شمار میرود و هدف آن، جلوگیری از بازتولید تهدید داعش از طریق بازپروری و بازادغام خانوادههای مرتبط با این گروه است.
فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرده است که این پیشرفتها، نقش کلیدی عراق در همکاریهای منطقهای برای شکست داعش و ایجاد ثبات و امنیت پایدار را برجسته میکند.
