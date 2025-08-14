به گزارش کردپرس، اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب و در بند استانبول و نامزد ریاستجمهوری از حزب جمهوری خواه خلق (CHP) که در زندان فوق امنیتی سیلیوری در بند است، صبح امروز ۱۴ آگوست ۲۰۲۵ بهعلت درد شدید کمر بار دیگر برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شد؛ به گزارش هالکتیوی از کمر او تصویربرداری امآرآی انجام شده است.
بهنوشته منابع خبری، اماماوغلو پیشتر نیز در ۲۵ جولای به دلیل شکایت از کمردرد توسط مدیریت زندان برای بررسیهای پزشکی به بیمارستان اعزام و پس از انجام معاینه به زندان بازگردانده شده بود.
بنابر گزارش امروز خلق تیوی، او دوباره به بیمارستان انتقال یافت و در چارچوب ارزیابیهای پزشکی، برای او تصویربرداری امآرآی انجام شد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره نتیجه معاینات منتشر نشده است.
