قلع و قمع ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در میاندوآب

به گزارش کردپرس، رضا مقدم، مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک در تأمین امنیت غذایی گفت: تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی از چالش‌های مهم این بخش است و این عوامل سبب نابودی مساحت قابل توجهی از اراضی کشاورزی شده و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شوند.

او افزود: یگان حفاظت امور اراضی میاندوآب از ابتدای سال جاری ۶۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی کرده است. از این تعداد، ۳ مورد با حکم قضایی و ۲۰ مورد با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، قلع و قمع شده‌اند. سایر موارد نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

مقدم همچنین از قلع و قمع یک مورد تفکیک و قطعه‌بندی غیرمجاز در زمینی به مساحت یک هکتار در اراضی کشاورزی کوی یوزباشکندی خبر داد و افزود: این اقدام با حضور کارشناسان اداره امور اراضی شهرستان انجام و زمین مذکور به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب در پایان تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات، از جمله احداث بنا، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس‌کشی، خاک‌برداری، برداشت شن و ماسه، محوطه‌سازی، تفکیک و قطعه‌بندی اراضی، بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی جرم محسوب شده و فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.