با وجود تکذیب استانداری شرناخ؛ قطع درختان در منطقهٔ «بِستا» ادامه دارد + فیلم

به گزارش کردپرس، استانداری شرناخ اعلام کرده بود که قطع درختان در منطقهٔ بستا را «متوقف کردیم»، اما این روند همچنان ادامه دارد.

در کوهستان‌ها و مناطق جودی، گابار، جلێنیمێژا و نیز نواحی بەستا، قاشوران و کۆماتە در شرناخ، طی ۵ سال گذشته قطع درختان زیر نظارت نظامیان و به‌دست نگهبانان روستایی بدون وقفه ادامه داشته است. در تصاویری که از نقطهٔ رەدێ گەور در بەستا، واقع میان شرناخ و سێرت گرفته شده، درختانِ قطع‌شده در گستره‌ای وسیع دیده می‌شود.

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مزوپوتامیا به قلم زینب دورگوت خبرنگار محلی، قطع درختان در نقاط متعدد از جمله جینیوەر، ریسۆر، گیرێسێڤێ، چەمێ مەزین و کانیا میر ادامه دارد. درختانِ قطع‌شده از مناطق کوهستانی با تراکتور به جادهٔ آسفالت منتقل و سپس روی کامیون‌ها بارگیری شده و به شهرهای مختلف برده می‌شوند. کوچ‌نشینانِ مستقر در منطقه نیز به‌سبب خشکسالی ناشی از این قطع درختان، دیگر برای دام‌های خود چراگاه مناسب پیدا نمی‌کنند.

ادعای «توقف» از سوی استانداری

استانداری شرناخ در دیدار با سازمان‌های جامعهٔ مدنی مدعی شده بود که قطع درختان در منطقه متوقف شده است. بااین‌حال، تصاویر ضبط‌شده نشان می‌دهد که این تخریب همچنان ادامه دارد. در تصاویری که از منطقهٔ رەدێ گەور ثبت شده، دیده می‌شود که یک محدودهٔ جنگلی از بین رفته و کاملاً به زمین بایر تبدیل شده است.

علاوه بر این، در تصاویر دیده می‌شود که کوچ‌نشینان تلاش می‌کنند گله‌های بز خود را در زمین‌های بایرِ به‌جا مانده از قطع درختان بچرانند؛ وضعیتی که تمامی زیست‌بوم منطقه را تهدید می‌کند.