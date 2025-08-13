به گزارش کردپرس، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، «احمد الشرع» رئیس‌جمهور موقت سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) توافقی را با هدف ادغام این نیروها در ساختار دولتی سوریه امضا کردند. رادیو اس بی اس استرالیا برای بررسی ابعاد این توافق و پیامدهای آن بر وضعیت کردها و آینده سیاسی سوریه، با صالح مسلم، ‌رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک گفت‌وگویی انجام داده است.

صالح مسلم در ابتدای این مصاحبه تأکید کرد که توافق ۱۰ مارس در واقع یک «چارچوب کلی» شامل هشت ماده است و جزئیات آن نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر میان کمیته‌های مشترک «اداره خودگردان» و دولت دمشق است. او می‌گوید: «این توافق باید جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را پوشش دهد، اما متأسفانه دولت سوریه اجرای آن را به تعویق می‌اندازد و به نظر می‌رسد جدیت لازم را ندارد. علاوه بر این، برخی قدرت‌های خارجی مخالف این توافق هستند و نمی‌خواهند سوریه به ثبات برسد.»

به گفته مسلم، حزب اتحاد دموکراتیک بخشی از ساختار اداره خودگردان و شورای دموکراتیک سوریه است و تمام اقدامات و مذاکرات پیش از امضا با مشارکت این حزب صورت می‌گیرد. او می‌گوید: «مظلوم عبدی هنگام مذاکره در دمشق، نمایندگی اداره خودگردان، نیروهای دموکراتیک سوریه و همه گروه‌های مشارکت‌کننده را بر عهده دارد.»

حقوق کردها و سایر اقلیت‌ها

یکی از موارد کلیدی اختلاف، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و سیاسی همه اقوام و اقلیت‌ها از جمله کردها، سریانی‌ها و ترکمن‌ها است. صالح مسلم تأکید می‌کند که این اصل در توافق گنجانده شده، اما دولت دمشق هنوز تمایلی به اجرای عملی آن نشان نداده است.

امتیازات احتمالی کردها

مسلم می‌گوید هرگونه توافق پایدار باید بر پایه تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک باشد که حقوق همه اقوام سوریه را تضمین کند. او یادآور می‌شود که بدون چنین ضمانتی، توافقی پایدار نخواهد بود.

واکنش ترکیه و نقش آمریکا

در پاسخ به پرسشی درباره واکنش ترکیه، صالح مسلم گفت: «این توافق به‌طور مستقیم ارتباطی با ترکیه ندارد، اما آنکارا با هرگونه دستاورد دموکراتیک کردها مخالف است و تلاش می‌کند مانع آن شود.» او در عین حال تأکید کرد که ائتلاف به رهبری آمریکا از دستیابی به توافق سیاسی میان SDF و دمشق حمایت می‌کند، چرا که پس از ۱۴ سال جنگ، همه طرف‌ها به دنبال ثبات در سوریه هستند.

چالش‌ها و آینده ثبات

با وجود این، صالح مسلم دستیابی به ثبات در آینده نزدیک را بعید می‌داند و معتقد است که «ذهنیت استبدادی» حاکم بر دولت و وجود گروه‌های تندرو مانع اصلی این روند است. او می‌افزاید که تنها راه تضمین ثبات، گفت‌وگو و دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر است.

درگیری‌های سویدا و احتمال تنش با کردها

مسلم می‌گوید دولت سوریه تلاش می کند کنترل تمام کشور را با زور به دست بگیرد، اما این روش در مناطق مختلف از جمله ساحل و سویدا ناکام بوده و در شمال و شرق سوریه نیز به دلیل توان دفاعی نیروهای محلی موفق نخواهد بود.

سرنوشت اردوگاه‌های الهول و روژ

در مورد حضور ده‌ها هزار خانواده وابسته به داعش در اردوگاه‌های الهول و روژ – از جمله اتباع استرالیایی – مسلم تأکید می‌کند که این موضوع باید تحت مدیریت سازمان ملل قرار گیرد، زیرا اداره آن از توان اداره خودگردان خارج است و کشورهای مبدأ نیز مسئولیت بازگرداندن شهروندان خود را نمی‌پذیرند.

صالح مسلم ابراز امیدواری کرد که آینده‌ای با ثبات و دموکراتیک برای همه مردم سوریه و از جمله کردها رقم بخورد.