به گزارش کردپرس، محمدجعفر قائم پناه روز سه شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و اعضای ستاد استانی در مرز خسروی برگزار شد؛ عنوان کرد: دولت به دنبال این است که مرزهای ایران و عراق را به صورت ریلی متصل کند و طرف عراقی نیز علاقه مند است این پروژه را اجرایی کند

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: مرز خسروی نزدیکترین مسیر زمینی به بغداد است و یکی از بزرگترین پایانه های مرزی و تجاری کشور محسوب می شود و از امکانات رفاهی متعددی مانند هتل و مسافرخانه های استاندارد برخوردار است.

قائم پناه ادامه داد: همکاری، انسجام و هماهنگی دستگاه های مختلف در استان کرمانشاه و ستادهای مرزی کاملا مشهود است و پیش از این ما تجربه موفق این همبستگی را در دوران جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم.

وی با اشاره به تحولات و پیشرفت های کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از سالها جنگ و دشواری، امروز شاهد توسعه چشمگیر در عمران و آبادانی این استان به ویژه قصرشیرین هستیم که ظرفیت های قابل توجهی در حوزه گردشگری و زیارت دارد.

او گفت: زیرساختها به ویژه بزرگراه ها به طور گسترده آماده شده اند و تنها چند کیلومتر تا تکمیل مسیر تهران به این منطقه باقی مانده که در حال پیگیری است.

کاهش ۵۷ درصدی فوتی های جاده ای در کرمانشاه نتیجه تلاش های جهادی و مدیریت هماهنگ است

معاون اجرایی رئیس جمهور با قدردانی از تمامی دست اندرکاران اربعین گفت: کاهش ۵۷ درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای در استان کرمانشاه نمادی از زحمات شبانه روزی کادر بهداشت و امنیت استان دانست و تأکید کرد امنیت پایدار و رضایت مردم حاصل هماهنگی بی نظیر نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش است.

قائم پناه، با قدردانی ویژه از تلاشگران عرصه سلامت و امنیت استان کرمانشاه اظهار کرد: کاهش ۵۷ درصدی مرگ و میر در این استان هیچ تصادفی نیست و نتیجه کار جهادی، برنامه ریزی دقیق و تلاش بیوقفه همه عزیزان است.

وی افزود: «اگر قدردانی نکنیم از کسانی که شاخص ها را بهبود داده اند، بی انصافی کردهایم و بابت خدمات و ایثارهای همه کسانی که در ایام اربعین، دوران ۱۲ روزه مقاومت و همه روزهای معمولی کار کرده اند، صمیمانه سپاسگزارم.

قائم پناه با اشاره به حفظ امنیت کشور گفت: نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش با هوشیاری مثال زدنی موفق شدند امنیت کشور را به بالاترین سطح برسانند، به ویژه اینکه ما همچنان در معرض تهدیدهای پیچیده جاسوسی و فشار دشمنان قرار داریم، اما هیچ حادثه ناگواری رخ نداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: امیدواریم روز به روز ایران عزیز ما قوی تر، آگاه تر، عزیزتر و پیشرفته تر باشد و در راه مقاومت و توسعه گام برداریم.

او ادامه داد: جای جای غرب کشور، به ویژه قصر شیرین و گیلانغرب که مقاومت جانانه ای در برابر دشمن داشتند، مملو از خون پاک شهیدان است و همواره باید ایثار و فداکاری این عزیزان را ارج نهیم.

وی اظهار کرد: قصرشیرین هرگز در برابر رژیم صهیونیستی و دشمن بعثی تسلیم نشد و الگویی از مقاومت و آزادگی برگرفته از راه امام حسین (ع) ارائه کرد؛ راهی که تسلیم نشدن در برابر ظلم و ایستادگی در مقابل زورگویی را به فرهنگ جامعه تبدیل می کند.»

معاون اجرایی رییس جمهور اضافه کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند، ملت ایران در برابر ظلم و قلدری سر خم نخواهد کرد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ زندگی حسینی هستیم.