تخصیص پروژه برای حدود ١٠ هزار متقاضی طرح ملی مسکن در مهاباد

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان مهاباد اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ۲ هزار و ۸۴۴ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در دست اجراست و در بخش جوانی جمعیت نیز برای ۴۱ خانوار متقاضی تخصیص زمین صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه الحاق به محدوده ۲۰۰ هکتار زمین در شهرستان مهاباد انجام گرفته است، گفت: در بخش شهرک سازی نیز ۶۴ هکتار زمین برای احداث شهرک مسکونی در شهرستان مهاباد تامین شده است.

آرامون با اشاره به پروژه‌های احداث مدرسه در شهرستان مهاباد نیز گفت: ۴ طرح احداث مدرسه در شهرستان مهاباد در دست اجراست که ۲ مورد تحویل موقت به دستگاه بهره‌بردار شده و یک مورد پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و یک مدرسه نیز پیشرفت ۴۵ درصدی دارد.

او افزود: یک کتابخانه نیز در شهرستان مهاباد در دست انتخاب پیمانکار برای پیمان سپاری است و همچنین طرح اجرای محوطه سازی و دیوار حائل ۲ پروژه دیگر در شهرستان مهاباد بوده که در دست اجراست.

ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن را با حذف بروکراسی های اداری تسریع کنیم

محمدصادق امیرعشایری فرماندار مهاباد نیز در این جلسه اظهار کرد: هم اکنون در رکود مسکن قرار داریم و باید از این شرایط استفاده کنیم و با حذف بروکراسی های اداری ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن را تسریع کنیم.

او اضافه کرد: مساله نهضت ملی مسکن در شهرهای خلیفان و گوگتپه هم باید مورد توجه قرار گیرد و در مناطق روستایی بویژه روستای یوسف‌کند که فاصله کمی با شهر دارد، روند ساخت و ساز شروع شود.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: در پروژه های نهضت ملی مسکن، اداره خدمات رسان هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، امکانات مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین بانک های عامل با واگذاری سریع تسهیلات بانکی به متقاضیان، می توانند در پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن در این شهرستان نقش مهمی ایفا کنند.

او از متولیان خواست در هر جا مشکلی در زمینه وجود معارض زمین این طرحها وجود دارد، قبل از حل مشکل معارض زمین، اقدامی در عرصه صورت نگیرد تا همشهریان با مشکلات مواجه نشوند.