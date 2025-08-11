تحقیق مرکز پژوهش های مجلس از آلودگی معدن طلای قروه

به گزارش خبرنگار کردپرس، وجود آرسنیک در آب و خاک روستاهای بخش دلبران سال هاست منجر به نگرانیهای فراوان برای مردم منطقه شده به طوری که از نفوذ این آلودگی در محصولات کشاورزی و باغی و دامی خود وحشت دارند. مردم علت این آلودگی را در معدن طلا می دانند و از بیماری ها و مشکلاتی که نصیبشان شده می گویند. هرچند از نظر مسئولان این آلودگی از معدن طلا نیست اما کارشناسان و پژوهش های علمی نقش فعالیت های معدنی در افزایش نفوذ آرسنیک در آب و خاک را تأیید کرده اند.

همه این موارد به جایی رسید که فروردین ۱۴۰۱ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پی شکایت شوراهای دو روستای «مجین» و «خریله» نسبت به آلودگی معدن طلا ورود کرده و به بازرسی از منطقه پرداختند. یک بازرسی در سکوت کامل که حتی نتیجه آن هم در ابهام ماند و اعلام نشد.

حال بعد از گذشت این سه سال بار دیگر پای مجلس شورای اسلامی به میان آمده و قرار است به گفته نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، هم مرکز پژوهش ها و هم کمیسیون بهداشت مجلس به مسئله آلودگی معدن طلای ساریگونی ورود کنند.

«محمدرسول شیخی زاده» با بیان اینکه مردم نگران درصد بالای آرسنیک در محصولات کشاورزی و باغی خود هستند، از پیگیری مجلس برای این مورد خبر داد. «در بخش دلبران به علت آلودگی آب به آرسنیک و براساس آخرین آزمایشی که خود مردم انجام داده اند نگران درصد بالای آرسنیک در آب و نفوذ آن به محصولات کشاورزی و باغی خود هستند و به همین منظور مقرر شد مرکز پژوهش های مجلس به این مسئله مهم ورود کنند و تحقیقات گسترده ای را انجام دهند».

او همچنین از پیگیری لازم از مراجع ذیصلاح توسط کمیسیون بهداشت مجلس گفت و تأکید کرد که امنیت غذایی و سلامت مردم نباید قربانی کار معدنی و فعالیت های اقتصادی شود. /