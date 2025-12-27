عبدالرحمان عبدالهی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار کردپرس با بیان اینکه همه راههای منتهی به شهرستان بانه باز است اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه سنگین به دلیل بارش برف سنگین و کولاک شدید ممنوع شده و تردد خودروهای سواری نیز با زنجیرچرخ امکانپذیر است رانندگان باید از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.وی افزود: اکیپهای راهداری و حملونقل جادهای در تمام مسیرهای شهرستان حضور دارند و در حال بازگشایی مسیرهای هستند و با در راه ماندگان خدماترسانی میکنند.بارش برف از صبح امروز در شهرستان بانه آغاز شده که ارتفاع برف در شهر تاکنون به بیش از پنج سانتیمتر و در گردنهها و مناطق پر بارش برف به بیش از ۲۰ سانتیمتر رسیده است.
سرویس کردستان- رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بانه با اشاره به بارش برف و کولاک شدید در مناطق مختلف این شهرستان گفت: تردد در تمام مسیرهای منتهی به شهرستان بانه فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است و تردد وسایل نقلیه سنگین نیز ممنوع است.
