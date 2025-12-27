۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۲

افزایش ۸.۴ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های آذربایجان‌غربی

افزایش ۸.۴ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های آذربایجان‌غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۵.۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در آذر ماه امسال در واحدهای مرغداری استان انجام شد که ۸.۴ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری افزود: گوشت مرغ‌های تولیدی حاصل از این جوجه‌ریزی تا بهمن ماه به کشتارگاه‌ها ارسال خواهد شد.

او اضافه کرد: در آذر ماه امسال همچنین ۹ هزار و ۵۳ تُن مرغ به کشتارگاه های آذربایجان غربی ارسال و روزانه به طور میانگین بیش از ۳۰۰ تُن گوشت مرغ گرم در بازار عرضه شد که این مقدار بیش از مصرف استان بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

اصغری افزود: آذربایجان غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحد ها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استان‌های همجوار نیز حمل می‌شود.

کد مطلب 2792122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha