به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری افزود: گوشت مرغهای تولیدی حاصل از این جوجهریزی تا بهمن ماه به کشتارگاهها ارسال خواهد شد.
او اضافه کرد: در آذر ماه امسال همچنین ۹ هزار و ۵۳ تُن مرغ به کشتارگاه های آذربایجان غربی ارسال و روزانه به طور میانگین بیش از ۳۰۰ تُن گوشت مرغ گرم در بازار عرضه شد که این مقدار بیش از مصرف استان بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اظهار کرد: در آذربایجان غربی ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخمگذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.
اصغری افزود: آذربایجان غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحد ها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استانهای همجوار نیز حمل میشود.
