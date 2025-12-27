بارش برف و باران و افت محسوس دما در راه است

به گزارش کردپرس؛ علیرضا حیدری افزود: به دنبال گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، فعالیت یک سامانه بارشی از اواخر وقت امروز شنبه ۶ دیماه آغاز و تا روز سهشنبه ۹ دیماه در سطح استان تداوم خواهد داشت. این سامانه با بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک و احتمال وقوع رعد و برق همراه است. همچنین از روز سهشنبه تا چهارشنبه ۱۰ دیماه، کاهش قابل توجه دمای هوا در سطح استان پیشبینی شده است.
بر اساس این هشدار، یخبندان و لغزندگی محورهای مواصلاتی، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد روانآبها، خطر برخورد صاعقه و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مهمترین اثرات مخاطرهآمیز این سامانه جوی عنوان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان خواست ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به پاسخ سریع، مؤثر و بهموقع به حوادث احتمالی اقدام کنند. در همین راستا، اطلاعرسانی مستمر و بهموقع از طریق رسانههای محلی، رعایت احتیاط در ترددهای جادهای، پاکسازی کانالها و آبراههها و تسریع در خروج آبهای سطحی از معابر شهری و روستایی مورد تأکید است.
حیدری بر ضرورت پرهیز از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آماده برداشت و انتقال دامها به اماکن سرپوشیده بهمنظور کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.
