طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین در آستانه تصویب نهایی

به گزارش کردپرس؛ رضا قبادیمهر، و اعلام کرد: اخذ مجوز محیط زیست، گام اصلی و نهایی برای تصویب طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت این دستاورد، از حمایتها و همکاریهای استاندار کرمانشاه، نماینده قصرشیرین، مدیرکل محیطزیست استان کرمانشاه، اعضای هیئتمدیره، معاونت توسعه اقتصادی، معاونت توسعه مدیریت و همچنین تلاشهای صادقانه کارکنان و پرسنل خدوم سازمان منطقه آزاد قصرشیرین قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین چالشهای ایجاد مناطق آزاد و اجرای طرحهای توسعهای در کشور، اخذ مجوزهای زیستمحیطی است که خوشبختانه منطقه آزاد قصرشیرین با موفقیت از این مرحله عبور کرده است.
قبادیمهر افزود: تصویب نهایی طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین، زمینهساز اجرای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری خواهد بود.
وی افزود: گذر از این مرحله امکان واگذاری زمین به سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم میکند؛ امری که نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.
