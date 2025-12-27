طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین در آستانه تصویب نهایی

به گزارش کردپرس؛ رضا قبادی‌مهر، و اعلام کرد: اخذ مجوز محیط زیست، گام اصلی و نهایی برای تصویب طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت این دستاورد، از حمایت‌ها و همکاری‌های استاندار کرمانشاه، نماینده قصرشیرین، مدیرکل محیط‌زیست استان کرمانشاه، اعضای هیئت‌مدیره، معاونت توسعه اقتصادی، معاونت توسعه مدیریت و همچنین تلاش‌های صادقانه کارکنان و پرسنل خدوم سازمان منطقه آزاد قصرشیرین قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایجاد مناطق آزاد و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشور، اخذ مجوزهای زیست‌محیطی است که خوشبختانه منطقه آزاد قصرشیرین با موفقیت از این مرحله عبور کرده است.

قبادی‌مهر افزود: تصویب نهایی طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی افزود: گذر از این مرحله امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند؛ امری که نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.