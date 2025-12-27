به گزارش کردپرس، قرار بود در نشست چارچوب هماهنگی و رئیس اتحادیه میهنی، اسامی افرادی که برای پست معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق معرفی شدهاند، مشخص شود، اما تاکنون هیچ نامی بهصورت رسمی اعلام نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود، شماری از رهبران چارچوب هماهنگی خواستار آن شدهاند که محسن مندلاوی، رئیس ائتلاف «اساس»، بار دیگر پست معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق را بر عهده بگیرد.
همچنین خبرگزاری «بغداد الیوم» گزارش داده است که در نشست امروز شنبه ۲۷ دسامبر، موضوع نامزدهای پست نخستوزیری عراق نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
