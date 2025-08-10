حملات ترکیه به اقلیم کردستان ۹۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش کردپرس، سازمان آمریکایی «سیپیتی» (CPT) در گزارش ماه ژوئیه تیم کردستان عراق اعلام کرد که با اجرای مرحله نخست فرآیند خلع سلاح و تداوم گفتوگوهای صلح، حملات ارتش ترکیه به اقلیم کردستان بهطور چشمگیری کاهش یافته و در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن ۹۷ درصد کمتر شده است.
با این حال، نیروهای ارتش ترکیه در ۲۹ ژوئیه عملیات زمینی جدیدی را اعلام کرده و به فعالیتهای نظامی خود ادامه دادهاند؛ اقداماتی که موجب ایجاد مانع برای تردد و رفتوآمد شهروندان و همچنین آسیب به جنگلها و زمینهای کشاورزی روستاییان شده است.
طبق این گزارش، در بازه زمانی ۱ تا ۳۱ ژوئیه، ارتش ترکیه ۱۸ مورد بمباران و حمله هوایی علیه اقلیم کردستان عراق انجام داده که بیشتر آنها در محدوده شهرستان آمیدی در استان دهوک بوده است. در میان این حملات، اولین حمله پهپادهای انتحاری ترکیه به خاک اقلیم پس از اعلام آتشبس نیز ثبت شده است.
