به گزارش کردپرس، مراد قراییلان، عضو شورای رهبری پ ک ک و فرمانده نیروهای مدافع خلق (شاخه نظامی پ.ک.ک)، در پیامی هشدارآمیز به دولت عراق اعلام کرد: «اگر محاصره و فشارهای دولت عراق بر کمپ پناهندگان شهید روستم جودی در مخمور ادامه یابد، اعزام گریلاها را در دستور کار قرار خواهیم داد.»

قراییلان در گفت‌وگو با برنامه‌ای ویژه در شبکه «Sterk TV» به پرسش‌هایی درباره محدودیت‌ها و محاصره کمپ پناهندگان مخمور پاسخ داد. او گفت: «پیش‌تر برای جلوگیری از فشار بر دولت عراق و پیشبرد امور به‌صورت قانونی و منظم، به‌عنوان یک نیروی نظامی از مخمور خارج شدیم و تمامی مواضع خود را تحویل دادیم. اما اکنون تلاش می‌کنند کمپ را محاصره کنند و بر مردم آن فشار بیاورند. دولت و حکومت عراق باید این موضوع را به‌خوبی درک کنند؛ هر اقدام خصمانه علیه ساکنان کمپ مخمور به معنای دشمنی با ارزش‌های ماست و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

وی تأکید کرد: «ما به‌عنوان جنبش آپویی این وضعیت را نمی‌پذیریم و در برابر آن سکوت نخواهیم کرد. اگر این دشمنی علیه مردم کمپ ادامه پیدا کند، ناچار خواهیم شد بار دیگر دست به اقدام بزنیم و نیروهای گریلا را به مخمور اعزام کنیم.»