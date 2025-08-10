اوجالان به پناهندگان اردوگاه «مخمور» وعده بازگشت تدریجی داد

سرویس ترکیه - «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی PKK، در پیامی به پناهندگان کُرد ساکن اردوگاه مخمور در شمال عراق وعده داد که با پیشرفت روند انحلال و خلع سلاح این حزب، بازگشت تدریجی و جمعی آنان به خانههایشان در ترکیه آغاز خواهد شد؛ پیامی که همزمان با تشدید تنشها میان ساکنان اردوگاه و نیروهای عراقی و برگزاری نشست محرمانه پارلمان ترکیه برای ایجاد مبنای قانونی صلح منتشر شد.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی PKK در پیامی که از زندان «امرالی» ارسال و روز شنبه در تجمعی در «مؤسسه خانوادههای جان باختگان» برای ساکنان اردوگاه مخمور قرائت شد، گفت:
ارتش عراق پیشتر اعلام کرده بود هدف از حضورش در اطراف اردوگاه، برقراری امنیت و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی است.
