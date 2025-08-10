اوجالان به پناهندگان اردوگاه «مخمور» وعده بازگشت تدریجی داد

به گزارش کردپرس، «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) در پیامی به پناهندگان کرد اهل ترکیه در اردوگاه مخمور در شمال عراق وعده داد که با پیشرفت روند انحلال و خلع سلاح این حزب، بازگشت تدریجی و جمعی آن‌ها به خانه‌هایشان در ترکیه آغاز خواهد شد.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی PKK در پیامی که از زندان «امرالی» ارسال و روز شنبه در تجمعی در «مؤسسه خانواده‌های جان باختگان» برای ساکنان اردوگاه مخمور قرائت شد، گفت:

«وضعیت پناهندگان در مخمور یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در روند صلح کنونی است. تردیدی نیست که با پیشرفت این روند – که من آن را صلح و جامعه دموکراتیک می‌نامم – بازگشت مردم ما به میهنشان محقق خواهد شد.»

او افزود: «همان‌طور که اهالی مخمور در گذشته ستون اصلی مبارزه ما بودند، در ساختن یک جامعه صلح‌آمیز و دموکراتیک نیز همان نقش و مسئولیت مهم را بر عهده خواهند گرفت. به‌عنوان نیرویی فعال در این فرآیند، مسئولیت‌پذیری و پیشگامی، از شروط اساسی ادامه میراث مبارزاتی ماست.»

رهبر زندانی PKK تأکید کرد که این بازگشت نباید بر پایه رویکردهای فردی یا خانوادگی باشد و باید مسائل اجتماعی، سیاسی و حقوقی به‌صورت جمعی بررسی و حل شود. او همچنین گفت: «در رابطه با تبعیدی‌ها، چه در اروپا و چه در مخمور، بازگشت باید جمعی باشد و ما جغرافیای آن را تعیین خواهیم کرد. تصور می‌کنم نیمی از آن‌ها مایل به بازگشت خواهند بود.»

این پیام در حالی منتشر شد که کمیته «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه، به‌منظور ایجاد مبنای قانونی برای خلع سلاح PKK و برقراری صلح داخلی، دومین نشست خود را با حضور وزیر کشور، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ملی برگزار کرد. این جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها انجام شد و محتوای آن به‌دلیل مسائل امنیت ملی برای ۱۰ سال محرمانه اعلام گردید.

همزمان، «مراد قارایلان» از فرماندهان ارشد PKK و رئیس مشترک «کنفدرالیسم جوامع کردستان»، در بیانیه‌ای از دولت عراق خواستار توقف حملات و محدودیت‌ها علیه ساکنان اردوگاه مخمور شد. او این اقدامات را «غیرقابل توجیه» خواند و هشدار داد که ادامه رویکرد نظامی علیه اردوگاه ممکن است به مداخله نیروهای چریکی PKK منجر شود.

قارایلان با انتقاد از محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از دسترسی بیماران به بیمارستان‌ها بدون مجوز و ممانعت از ورود نیازهای اساسی، تأکید کرد که چنین اقداماتی «اهانت‌آمیز و غیرموجه» است.