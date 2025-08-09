۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۴

ه.پ.گ: ترکیه آتش‌بس را نقض کرده و به حملات ادامه می‌دهد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) اعلام کرد که ارتش ترکیه با وجود آتش‌بس، از ۲۴ ژوئیه تاکنون ده‌ها بار مواضع نیروهای گریلا را بمباران کرده است.

به گزارش کردپرس، مرکز اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای نیروهای مدافع خلق (ه پ گ) اعلام کرد که با وجود تصمیم آتش‌بس، حملات ارتش ترکیه علیه مواضع پ ک ک همچنان ادامه دارد.

بر اساس بیانیه ه پ گ، از ۲۴ ژوئیه تا ۷ اگوست، حملات ارتش ترکیه به مواضع نیروهای گریلا در مناطق حفاظتی «مدیا» ادامه داشته است.

در  بیانیه آمده است: در روزهای ۲۵، ۲۷، ۲۸ ژوئیه و ۳ اگوست، تونل‌های واقع در میدان های مقاومت در منطقه «خواکورک» چهار بار با پهپادهای بمب‌افکن هدف قرار گرفته و ۲۲ بار نیز با توپخانه سنگین، خمپاره و هویتزر بمباران شده‌اند.

همچنین، ارتفاعات «کوه بهار» در غرب زاپ از ۲۴ ژوئیه تا ۳ اگوست، ۳۲ بار با توپخانه سنگین و خمپاره هدف قرار گرفته است.

به گفته ه پ گ، از ۲۷ ژوئیه تا ۷ اگوست، پرواز شناسایی جنگنده‌ها، پهپادهای IHA و SIHA در آسمان مناطق زاپ، متینا، خواکورک، گاره و قندیل به صورت مداوم ادامه داشته است.

