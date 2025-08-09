به گزارش کردپرس، مرکز اطلاعرسانی و رسانهای نیروهای مدافع خلق (ه پ گ) اعلام کرد که با وجود تصمیم آتشبس، حملات ارتش ترکیه علیه مواضع پ ک ک همچنان ادامه دارد.
بر اساس بیانیه ه پ گ، از ۲۴ ژوئیه تا ۷ اگوست، حملات ارتش ترکیه به مواضع نیروهای گریلا در مناطق حفاظتی «مدیا» ادامه داشته است.
در بیانیه آمده است: در روزهای ۲۵، ۲۷، ۲۸ ژوئیه و ۳ اگوست، تونلهای واقع در میدان های مقاومت در منطقه «خواکورک» چهار بار با پهپادهای بمبافکن هدف قرار گرفته و ۲۲ بار نیز با توپخانه سنگین، خمپاره و هویتزر بمباران شدهاند.
همچنین، ارتفاعات «کوه بهار» در غرب زاپ از ۲۴ ژوئیه تا ۳ اگوست، ۳۲ بار با توپخانه سنگین و خمپاره هدف قرار گرفته است.
به گفته ه پ گ، از ۲۷ ژوئیه تا ۷ اگوست، پرواز شناسایی جنگندهها، پهپادهای IHA و SIHA در آسمان مناطق زاپ، متینا، خواکورک، گاره و قندیل به صورت مداوم ادامه داشته است.
