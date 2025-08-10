انفجار و آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در مهاباد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: با شعله ور شدن آتش، زبانه های آن به انبار چوب هم رسید و با تلاش آتش نشانان از انتقال به کارگاه و انبار مبل جلوگیری شد.

او ادامه داد: تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند.

فداکارمکری افزود: تعدادی از این کارگران توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ در محل مداوا و تعدادی دیگر که علایم بیشتری داشتند برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شدند.

گفته می شود: وضعیت عمومی مصدومان این حادثه آتش سوزی رو به بهبود گزارش شده است