انفجار و آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در مهاباد

به گزارش کردپرس، سردار فداکارمکری در این باره اظهار کرد: این آتشسوزی در مسیر جاده مهاباد - میاندوآب و در نزدیکی روستای گرده گروی و در بخشی از محوطه کارگاه مبل سازی که در آن ضایعات نگهداری می شد روی داده بود و آتش به سایر بخش ها سرایت کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: با شعله ور شدن آتش، زبانه های آن به انبار چوب هم رسید و با تلاش آتش نشانان از انتقال به کارگاه و انبار مبل جلوگیری شد.
او ادامه داد: تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند.
فداکارمکری افزود: تعدادی از این کارگران توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ در محل مداوا و تعدادی دیگر که علایم بیشتری داشتند برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شدند.
گفته می شود: وضعیت عمومی مصدومان این حادثه آتش سوزی رو به بهبود گزارش شده است
