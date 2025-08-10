استیضاح یا نمایش انتخاباتی؟ /*سروش حبیبی راد

به گزارش کرد پرس، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری و سایر کم وکاستی ها، تذکرات لازم داده شده و در صورت عدم اصلاح، استیضاح شهردار انجام خواهد شد؛ اما پرسش اصلی اینجاست: «چرا این موضوع درست در آستانه انتخابات شورای شهر مطرح می شود»؟

سال ها سکوت، حالا جنجال!

در طول چند سال اخیر، ناکارآمدی های شهرداری سنندج بر کسی پوشیده نبوده است. رسانه های منتقد، از جمله خبرگزاری کردپرس، بارها و بارها به مشکلاتی مانند بی نظمی در پرداخت حقوق کارگران، ضعف در پروژه های عمرانی، نارضایتی عمومی از خدمات شهری و سوءمدیریت در بخش های مختلف اشاره کرده اند؛ با این حال، شورای شهر که طبق قانون، وظیفه نظارت و حتی برخورد با چنین ناکارآمدی هایی را دارد، عملاً در اغلب موارد به تذکرات کلی بسنده کرده و اقدام قاطعی مانند استیضاح را پیگیری نکرده است.

حالا که تنها چند ماه تا برگزاری انتخابات شورا باقی مانده، ناگهان همان شورا با پرچم «مبارزه با ناکارآمدی» به میدان آمده است و این تغییر لحن و رفتار به سختی می تواند تصادفی تلقی شود.

بازی با افکار عمومی

با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی شهر، طرح موضوع استیضاح در این مقطع زمانی، بیشتر از آنکه تلاشی جدی برای اصلاح مدیریت شهری باشد، شبیه به اقدامی تبلیغاتی است. اعضای شورا، که خود در قبال عملکرد شهردار مسئول اند، اکنون با اتخاذ موضع منتقدانه تلاش می کنند خود را در صف «مدافعان حقوق مردم» قرار دهند و از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت شهرداری برای جلب آرا بهره برداری کنند.

چنین رویکردی نه تنها اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، بلکه این پیام را می فرستد که ابزار نظارتی شورا مانند استیضاح، صرفاً در بزنگاه های انتخاباتی فعال می شود، نه زمانی که منافع و معیشت مردم به خطر می افتد.

هزینه بی تفاوتی سال های گذشته

کارگران شهرداری سنندج ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ پروژه های شهری با تأخیر یا توقف مواجه شده اند؛ کیفیت خدمات عمومی در سطحی نگران کننده قرار دارد و این وضعیت نتیجه سال ها انباشت مشکل و نبود اقدام به موقع است. اگر اعضای شورا واقعاً دغدغه اصلاح داشتند، می توانستند مدت ها قبل از این، سازوکار قانونی استیضاح را فعال کنند.

اما حالا، بعد از گذشت این همه زمان، وقتی ناکارآمدی ها به اوج رسیده و مردم خسته و ناراضی اند، استفاده از «ابزار استیضاح» بیش از آنکه رنگ و بوی مسئولیت پذیری داشته باشد، بوی بهره برداری سیاسی می دهد.

ضرورت پاسخگویی دوطرفه

شهردار سنندج بدون تردید باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد، اما اعضای شورای شهر نیز به همان اندازه مسئول هستند. مردم سنندج حق دارند بدانند چرا شورا در سال های گذشته در برابر این حجم از نارضایتی سکوت کرده و چرا حالا که صندلی های شورا در معرض رأی گیری مجدد قرار گرفته اند، یک باره به فکر برخورد افتاده اند.

اعتماد عمومی سرمایه ای است که به سختی به دست می آید و به سادگی از بین می رود. اگر اعضای شورا می خواهند ثابت کنند که این استیضاح صرفاً یک «نمایش انتخاباتی» نیست، باید با شفافیت کامل، گزارش مستند از تمام اقدامات نظارتی خود در سال های گذشته ارائه دهند و نشان دهند که دغدغه شان، اصلاح مدیریت شهری است، نه حفظ جایگاه در انتخابات پیش رو.