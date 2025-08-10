به گزارش کردپرس، گاز منتقل‌شده از طریق خط لوله گاز طبیعی ترکیه–سوریه به استان حمص و ایستگاه گاز جَندر رسیده است. این گاز در مراحل بعدی از ایستگاه جَندر به نیروگاه‌های حرارتی ناصریه و تشرین در نزدیکی دمشق ارسال خواهد شد.

مراسم بازگشایی شیرهای گاز نیروگاه‌ها با حضور قیاس دیاب، معاون وزیر انرژی سوریه، و عبدالرحمن الاَمعه، استاندار حمص، برگزار شد.

دیاب در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که گاز آذربایجان امروز از طریق ترکیه به ایستگاه گاز جَندر رسیده است. به گفته او، خط لوله دارای ظرفیت انتقال روزانه حداکثر ۳٫۴ میلیون مترمکعب گاز است که در حال حاضر روزانه ۱٫۴ میلیون مترمکعب از آن عبور می‌کند و این مقدار امکان تولید ۲۵۰ مگاوات برق را فراهم می‌سازد.

وی این جریان گاز را یک گام راهبردی در مسیر اتصال خط لوله گاز عربی به ترکیه دانست و تأکید کرد که این اقدام، ادغام شبکه برق سوریه با کشورهای منطقه را تسهیل کرده و به تقویت ثبات داخلی کمک خواهد کرد.

دیاب افزود با تکمیل انتقال گاز به تمامی نیروگاه‌های حرارتی، عرضه برق در سوریه به ۵ ساعت در روز خواهد رسید و بر اساس توافق جدیدی که انتقال روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز را پیش‌بینی می‌کند، این مدت می‌تواند به ۸ ساعت در روز افزایش یابد.

اولین جریان گاز طبیعی از ترکیه به سوریه در ۲ آگوست آغاز شد، زمانی که گاز آذربایجان از طریق خط لوله گاز طبیعی ترکیه–سوریه از مرز کیلیس وارد سوریه شد.