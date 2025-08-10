درخواست KNK از هند برای حمایت از کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، روزنامه اندیا تایمز هند گزارش داد رهبران کنگره میهنی کردستان (KNK) در حیدرآباد هند هشدار دادند که داعش بار دیگر در سوریه و مناطق همجوار در حال قدرت‌گیری است و این امر تهدیدی جهانی به شمار می‌رود.

نیلوفر کوچ، عضو شورای رهبری اجرایی KNK، در نشستی در حیدرآباد گفت که این نهاد اسناد و مدارکی درباره حمایت گذشته دولت ترکیه از داعش در اختیار دارد و هشدار داد که این ارتباطات ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. او تأکید کرد که خطر گروه‌های نیابتی و سلول‌های خفته داعش در سوریه پابرجاست و می‌توانند در هر لحظه فعال شوند.

کوچ به حملات مرگبار ماه مارس علیه علویان در لاذقیه و دروزی‌ها در سویدا اشاره کرد و گفت این وقایع نشان می‌دهد نیروهای جهادی همچنان فعال‌اند و به سرعت می‌توانند بسیج شوند. به گفته او، صدها سلول خفته داعش در سراسر سوریه، به‌ویژه در اطراف مناطق کردنشین، وجود دارد.

وی همچنین از افزایش جرایم در بخش‌هایی از سوریه، از جمله آدم‌ربایی، سرقت و اخاذی خبر داد و گفت که در سویدا و لاذقیه گزارش‌هایی از ربایش‌ها در ماه ژوئیه و نشانه‌های تحرک گروه‌ها ثبت شده است. کوچ هشدار داد که نیروهای نیابتی توسط بازیگران خارجی برای تحقق اهداف ژئوپولیتیکی یا جمعیتی به کار گرفته می‌شوند و این تاکتیک‌ها تا زمانی که عاملان پاسخگو نشوند ادامه خواهد داشت.

او ضمن یادآوری نقش نیروهای کرد در شکست نظامی داعش بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، افزود که اکنون این نیروها در کنار جوامع علوی و دروزی با مهاجمان جدید مقابله می‌کنند.

کوچ از ترکیه و سوریه خواست به کردها شهروندی کامل و برابر اعطا کنند و گفت کردها باید بتوانند آزادانه در سرزمین‌های خود زندگی کنند، زبانشان را به کار گیرند، فرهنگشان را حفظ کنند و در سیاست مشارکت کنند. وی تأکید کرد که این کشورها باید دموکراتیزه شوند و به حاکمیت قانون پایبند بمانند، چرا که سیاست منطقه‌ای و جهانی دهه‌ها وجود میلیونها کرد را نادیده گرفته است.

او همچنین از هند خواست برای به رسمیت شناختن بین‌المللی کردها نقش‌آفرینی کند و پیشنهاد داد دهلی‌نو در بازسازی مناطق کردنشین سوریه کمک کند. وی بر لزوم تبادلات فرهنگی و علمی برای تقویت پیوندهای کردی-هندی تأکید کرد و به اشتراکات تاریخی و زبانی دو ملت اشاره کرد.

هیئت KNK که برای ارائه برنامه‌های فرهنگی و نشست‌های مشورتی به حیدرآباد رفته است، اعلام کرد که اسناد و مدارک خود را با مقامات هندی و جامعه بین‌المللی به اشتراک خواهد گذاشت و خواستار اقدام دیپلماتیک فوری برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر و حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر منطقه شد.