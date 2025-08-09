به گزارش کردپرس، کمیته‌ هماهنگی گروه‌های سوری در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، با هدف ایجاد سازوکاری برای گفتگوی فراگیر بر پایه‌ی فدرالیسم، مشارکت و کثرت‌گرایی در پایتخت بلژیک گرد هم می‌آید.

به نوشته کردستان ۲۴، روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، کمیته‌ هماهنگی گروه‌های سوری به منظور یافتن سازوکاری برای هماهنگی میان گروه‌های مختلف این کشور و آغاز یک گفتگوی گسترده بر اساس فدرالیسم، مشارکت و کثرت‌گرایی، در بروکسل، پایتخت بلژیک، تشکیل جلسه خواهد داد.

این کمیته که در ۸ مارس تأسیس شده، متشکل از فعالان مدنی و سیاسی سوریه است که برای ایجاد یک مکانیزم هماهنگی میان اجزای مختلف جامعه‌ی سوریه تلاش می‌کنند.

«مونا غانم» عضو کمیته‌ تدارکات این نشست، اعلام کرد که این جلسه‌ی مقدماتی با عنوان «ابتکار گفت‌وگو درباره‌ی فدرالیسم و دموکراسی در سوریه» برگزار می‌شود و گام نخست برای تبادل نظر درباره‌ راه‌های آغاز یک گفت‌وگوی ملی فراگیر خواهد بود. وی افزود در این نشست، تاریخ برگزاری کنفرانس عمومی در شهر قامشلو در شمال و شرق سوریه نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مونا غانم همچنین اشاره کرد: «این کمیته متشکل از فعالان، روشنفکران و شخصیت‌هایی است که نماینده‌ جامعه‌ی سوریه هستند؛ از جمله کُرد، علوی، دروزی، سنی، سریانی، آشوری، ارمنی، اسماعیلی، ترکمن و چرکس که ریشه‌های عمیقی در تاریخ و هویت ملی سوریه دارند.»

به گفته‌ غانم، اصول بنیادینی که توسط کمیته‌ هماهنگی پذیرفته شده، بر یکپارچگی سرزمینی و ملی سوریه تأکید دارد و همزمان، تنوع قومی، دینی، مذهبی و فرهنگی را به عنوان «منبعی از ثروت و قدرت، و نه عاملی برای تفرقه یا درگیری» به رسمیت می‌شناسد.

دکتر مونا غانم تصریح کرد که این کمیته حقوق ملی و فرهنگی تمام اجزای جامعه‌ی سوریه را به رسمیت می‌شناسد و به دولتی متعهد است که بر پایه‌ حاکمیت قانون، تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی بنا شده باشد.

قرار است در پایان این نشست، بیانیه‌ای در رابطه با نتایج آن تحت عنوان «نشست مقدماتی برای ابتکار گفت‌وگو درباره‌ فدرالیسم و دموکراسی در سوریه» منتشر شود.