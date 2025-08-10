۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۱

درآمد یک هفته‌ سلیمانیه بیش از ۹.۵ میلیارد دینار؛ ۶۳ درصد نقدی

درآمد یک هفته‌ سلیمانیه بیش از ۹.۵ میلیارد دینار؛ ۶۳ درصد نقدی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وب‌سایت شفافیت اعلام کرد که از ۲ تا ۸ اگوست ۲۰۲۵، بیش از ۹.۵ میلیارد دینار درآمد در استان سلیمانیه ثبت شده که ۶۳ درصد آن نقدی بوده است.

به گزارش کردپرس، وب‌سایت «شفافیت» اعلام کرد که درآمد یک هفته‌ی استان سلیمانیه از ۲ آگوست تا ۸ آگوست ۲۰۲۵، بیش از ۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار دینار بوده که ۶۳ درصد آن به‌صورت نقدی دریافت شده است.

بر اساس گزارش این وب‌سایت که مسئولیت نظارت و سامان‌دهی درآمدهای غیرنفتی سلیمانیه، حلبچه و دو اداره «راپرین» و «گرمیان» را برعهده دارد، مجموع درآمد این مدت ۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۸۰ دینار بوده که ۵ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۰۰ دینار آن (معادل ۶۳ درصد) نقدی و ۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۰ دینار (معادل ۳۷ درصد) به‌صورت چک دریافت شده است.

وب‌سایت شفافیت درآمد شش خزانه‌ی استان سلیمانیه را منتشر می‌کند که شامل ۲۸ وزارتخانه و نهاد، ۱۰۹ اداره کل، ۵۱۶ اداره، ۷۸۱ مؤسسه و ۴ واحد تابعه است.

پروژه شفافیت درآمد و هزینه‌ها در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ و پس از ۳۰ سال، توسط قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان آغاز شد اما تاکنون به‌طور کامل در سراسر اقلیم اجرا نشده است.

کد خبر 2787424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha