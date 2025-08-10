درآمد یک هفته‌ سلیمانیه بیش از ۹.۵ میلیارد دینار؛ ۶۳ درصد نقدی

به گزارش کردپرس، وبسایت «شفافیت» اعلام کرد که درآمد یک هفتهی استان سلیمانیه از ۲ آگوست تا ۸ آگوست ۲۰۲۵، بیش از ۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار دینار بوده که ۶۳ درصد آن بهصورت نقدی دریافت شده است.
بر اساس گزارش این وبسایت که مسئولیت نظارت و ساماندهی درآمدهای غیرنفتی سلیمانیه، حلبچه و دو اداره «راپرین» و «گرمیان» را برعهده دارد، مجموع درآمد این مدت ۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۸۰ دینار بوده که ۵ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۰۰ دینار آن (معادل ۶۳ درصد) نقدی و ۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۰ دینار (معادل ۳۷ درصد) بهصورت چک دریافت شده است.
وبسایت شفافیت درآمد شش خزانهی استان سلیمانیه را منتشر میکند که شامل ۲۸ وزارتخانه و نهاد، ۱۰۹ اداره کل، ۵۱۶ اداره، ۷۸۱ مؤسسه و ۴ واحد تابعه است.
پروژه شفافیت درآمد و هزینهها در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ و پس از ۳۰ سال، توسط قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان آغاز شد اما تاکنون بهطور کامل در سراسر اقلیم اجرا نشده است.
