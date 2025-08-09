آتش سوزی در مرز مهران یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، هنوز در خصوص منشأ این حادثه اطلاعات موثقی منتشر نشده است.

در یکی از خیمه‌های استراحت زائران در محل میدان اربعین مرز مهران، آتش سوزی در یکی از خیمه‌ها شروع شد که بر اثر گرمای بیش از اندازه هوا پوزش باد به سرعت چادر همجوار را تحت تاثیر قرار داده است.

این حادثه در کمتر از سه دقیقه رخ داده و متأسفانه یک نفر از زائران خانم با هویت نامشخص در این آتش سوزی جان خود را از دست داده و جز این، هیچگونه تلفاتی گزارش نشده است.

پنج خودرو که بصورت غیر اصولی و خارج از طرح ترافیک اربعین در حاشیه این خیمه‌ها پارک کرده بودند بطور کامل سوخته و دو خودرو نیز آسیب جدی دیدند.