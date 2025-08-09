تداوم گرمای تابستانه در کردستان تا پایان هفته

به گزارش کرد پرس، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان کردستان، هرچند امروز و فردا کاهش نسبی یک تا دو درجه ای دما به ویژه در نیمه شمالی استان احساس می شود، اما این خنکای موقت خیلی زود جای خود را به روند افزایشی دما خواهد داد.

در سنندج، دمای امروز و فردا بین ۳۸ تا ۳۹ درجه سانتی گراد ثبت می شود؛ عددی که نسبت به ۴۲ درجه روز گذشته کاهش محسوسی دارد؛ با این حال، از سه شنبه به بعد دما به تدریج افزایش یافته و تا پایان هفته در برخی مناطق، از جمله مرکز استان، به مرز ۴۰ درجه سانتی گراد می رسد.

آسمان کردستان امروز بعدازظهر چهره ای متغیر خواهد داشت؛ افزایش پوشش ابر، وزش بادهای نسبتاً شدید و احتمال رگبارهای پراکنده به همراه رعد و برق در مناطق شمالی و مرکزی پیش بینی می شود و این بارش ها هرچند محدود و کوتاه مدت هستند، اما می توانند موقتاً از گرمای روز بکاهند.

از روز سه شنبه، شرایط جوی استان پایداری بیشتری پیدا می کند و پدیده غالب، رشد موضعی ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

کارشناسان توصیه می کنند شهروندان در این روزهای گرم، فعالیت های طولانی در فضای باز را محدود کرده و مصرف آب و برق را مدیریت کنند.