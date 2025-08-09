به گزارش کردپرس، روزنامه‌های عربی الأخبار، الشرق‌الاوسط و العربی الجدید در شماره‌های امروز خود به شکل گسترده‌ای درباره کنفرانس «اتحاد مولفه‌های شمال و شرق سوریه» که دیروز در شهر حسکه برگزار شد، نوشتند و به اهمیت این نشست، پیام‌های وحدت و محتوای آن پرداختند.

روزنامه «الأخبار» لبنان گزارش داد که این کنفرانس آغاز یک ائتلاف جدید است که هدف آن ایجاد نمایندگی گسترده برای نیروهای شمال و شرق سوریه است. این روزنامه افزود که این گام پیش از دور مهمی از مذاکرات در پاریس با دولت دمشق برداشته شده است.

به گفته این روزنامه، در کنفرانس بر اتحاد نیروهای سوری تأکید و اعلام شد که این نیروها مخالف خشونت و نفرت‌پراکنی هستند و در پی ایجاد نظامی غیرمتمرکزند که حقوق همه گروه‌ها را تضمین کند.

روزنامه «الشرق الأوسط» این نشست را گامی سرنوشت‌ساز برای تقویت تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی توصیف کرد و نوشت در بیانیه پایانی خواستار برگزاری یک کنفرانس ملی فراگیر و آغاز روند عدالت انتقالی و همچنین بازگشت امن آوارگان شده است.

به گفته این روزنامه، حضور بیش از ۴۰۰ شخصیت از گروه‌های مختلف کُرد، عرب، سریانی و دیگر مولفه‌ها، نشانه‌ای واقعی از تمایل به وحدت و همکاری بود و همچنین نشان داد که الگوی مدیریت خودگردان تجربه‌ای موفق برای مدیریت جامعه دموکراتیک است. این روزنامه به فداکاری‌های نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) در دفاع از منطقه اشاره و تأکید کرد که ارتش ملی سوریه باید حرفه‌ای باشد و نمایندگی همه مولفه‌ها را بر عهده گیرد.

روزنامه «العربی الجدید» نیز این کنفرانس را «گرایشی شفاف به سوی اتحاد در برابر تبعیض و ظلمی که بر تمام مردم سوریه روا شده» دانست و سخنان حکمت الحِجری، رهبر معنوی طایفه دروزی را که در کنفرانس ایراد کرده بود، نقل کرد. وی این نشست را پاسخی واقعی به خواسته‌های مردمی دانست که جنگ را به پایان رسانده‌اند و تأکید کرد که تنوع در سوریه گنجینه‌ای است که وحدت را تقویت می‌کند.

همچنین سخنان شیخ خزال خزال، رئیس مجلس اسلامی علویان، بازتاب یافت. او خواستار نظام غیرمتمرکز یا فدرالی شد که ویژگی‌های دینی و فرهنگی هر گروه را به رسمیت بشناسد و تصریح کرد که راه‌حل سیاسی باید تضمین‌کننده حقوق همه مردم بدون تبعیض باشد.

روزنامه‌ها این کنفرانس را به‌عنوان سکویی برای همسویی مواضع در شرایط بحران بزرگ سوریه توصیف کردند و آن را نشانه‌ای از تمایل واقعی برای ساخت فردایی دموکراتیک و مشترک دانستند.

به گفته گزارش‌ها، این نشست در زمانی برگزار شد که آمادگی‌ها برای نشست‌های گسترده‌تر با شیوخ قبایل و رهبران جامعه مدنی ادامه دارد. این کنفرانس گامی عملی به‌سوی آغاز گفت‌وگوی ملی فراگیر در دمشق توصیف شد که هدف آن تدوین قانون اساسی جدید بر پایه اصول شهروندی، عدالت و تنوع است تا همه گروه‌های مردم سوریه در مدیریت آینده کشور مشارکت داشته باشند.

بر اساس این گزارش‌ها، ناظران معتقدند این روند موضع شمال و شرق سوریه را در مذاکرات تقویت خواهد کرد و کشورهای ضامن را وادار خواهد ساخت تا به دمشق فشار آورند تا نظامی غیرمتمرکز را بپذیرد که حقوق اقلیت‌ها را تضمین کند و سیاست‌های طردکننده‌ای را که سال‌ها بر جامعه سوریه اثر گذاشته، کنار بگذارد.

به گفته شرکت‌کنندگان، آنان امیدوارند روندی واقعی از عدالت انتقالی آغاز شود که بر ویرانه‌ها فائق آید و مسیر تازه‌ای برای وحدت و آشتی ملی باز کند. روزنامه‌ها در پایان نوشتند که این کنفرانس نقطه عطفی در صحنه سیاسی سوریه و گامی به سوی ایجاد دولت مدنی دموکراتیک با تنوع فرهنگی است که همه گروه‌ها در چارچوب احترام متقابل و همکاری ملی واقعی هماهنگ باشند.

منبع: هاوار