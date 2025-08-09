به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با حضور در مقر نیروهای ۷۰ پیشمرگه، هدف اصلی حزب خود را تشکیل نیرویی یکپارچه، منظم و قدرتمند برای دفاع از اقلیم کردستان اعلام کرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی رئیس اتحادیه میهنی، در این دیدار دکتر شیخ دارو، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، با همراهی شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه، سرتیپ عمر صالح فرمانده نیروهای ۷۰ پیشمرگه، شالاو کسرت رسول، بورهان سعید صوفی اعضای دفتر سیاسی، و علی عسکری سخنگوی رسمی نیروهای ۷۰ پیشمرگه از بافل طالبانی استقبال کردند.

سرتیپ عمر صالح در این دیدار، به آخرین نشست‌های خود در بغداد و مراحل پیشرفت پروژه یکپارچه‌سازی و سازماندهی نیروهای پیشمرگه اشاره کرد و تأکید نمود که تلاش‌ها برای تقویت و توسعه این نیروها همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه میهنی نیز ضمن قدردانی از نیروهای ۷۰، آنها را دژ استواری برای دفاع از اقلیم خواند و گفت: «ما همواره مدیون نقش، جایگاه و فداکاری‌های مداوم نیروهای پیشمرگه هستیم و همه وظیفه داریم برای بهبود شرایط زندگی و معیشت آن‌ها بیشتر تلاش کنیم».

در خصوص روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه، بافل طالبانی بار دیگر بر پایبندی کامل اتحادیه میهنی برای تسریع این روند تأکید کرد و گفت: «هدف ما، ایجاد نیرویی متحد، منسجم و توانمند برای اقلیم کردستان است».

او همچنین نیروهای حاضر را به گسترش ارتباط با سایر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان و عراق فراخواند و افزود: «هماهنگی موجود با نیروهای امنیتی، موجب حفظ امنیت و ثبات در منطقه شده و باید این هماهنگی در مناطق خلأ امنیتی نیز ادامه یابد. هیچ فرصتی نباید به تروریست‌ها داده شود».