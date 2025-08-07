«مێژووی پارسانیان» رونمایی شد؛ بازتابی از هویت، تاریخ و فرهنگ سادات در سقز

به گزارش کرد پرس، این کتاب، که در ۳۵۰ صفحه و توسط نشر گوتار سقز منتشر شده، حاصل سالها تحقیق میدانی و مطالعات تاریخی نویسنده پرتلاش آن در حوزه تاریخ و ادبیات منطقه است.
به گفته دکتر حسینی، کتاب به بررسی تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی روستای پارسانیان میپردازد؛ روستایی که به عنوان خاستگاه سادات منطقه و محل زندگی شیخ شکرالله، یکی از زاهدان و علمای برجسته کورد شناخته میشود.
دکتر حسینی با اشاره به رویکرد علمی در تدوین این اثر، تأکید کرد که کتاب بر پایه مستندات تاریخی و روششناسی علمی نگاشته شده و به عنوان چهارمین اثر تخصصی در حوزه تاریخنگاری روستایی در کوردستان، جایگاه ویژهای دارد.
به گفته نویسنده، یکی از ویژگیهای برجسته این اثر، اختصاص بخشی به معرفی زنان تأثیرگذار و برجسته روستای پارسانیان و سادات است؛ حوزهای که کمتر در متون تاریخی به آن پرداخته شده است.
در این مراسم، چهرههایی چون: شیخ مادح کریمی از سادات پارسانیان، دکتر صالح امینپور، استاد تاریخ، دکتر شهباز محسنی، استاد ادبیات، ارسطو گویلی، شهردار سقز، ماموستا شیخ سوران حسامی، نویسنده، محمد مرادی، پژوهشگر تاریخ محلی، دکتر سید هیوا حسینی، فعال مدنی و خالد فتاحی، نویسنده و مجری مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند و درباره اهمیت تاریخنگاری محلی، نقش سادات و حجرههای کوردستان در پرورش نخبگان، و تأثیر پارسانیان در بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی منطقه سخن گفتند.
مراسم با رونمایی رسمی از کتاب و اجرای مولودیخوانی همراه بود که با استقبال گرم حاضران روبهرو شد.
- موارد اساسی در بررسی و یا نقد کتاب به مواردی همچون: بررسی دقیق محتوا (شامل موضوع اصلی، تحلیل و استنباط پیام، ایدهها و ساختار کتاب بر اساس راهنمای نقد کتاب)، تحلیل سبک نگارش، ارزیابی تأثیر کتاب، توجه به جزئیات (شامل شخصیتپردازی، فضاسازی، سیر داستان، و چگونگی روایت)، بیان نقاط قوت و ضعف، ایجاد انگیزه در مخاطب و دعوت وی به مطالعه کتاب، می باشد که در سخنرانی های حاضرین کمتر بدان توجه شد.
