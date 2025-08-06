خبرگزاری کردپرس _ تمدن، مدنیت و فرهنگ غنی مردم هورامان، فهرست بلند مرتبه میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس، همه و همه موجب اهمیت این جغرافیا شده است و ثبت منظر فرهنگی آن به عنوان بیست و ششمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، گواه این ادعاست.

شبکه‌های محلی باتوجه به ساختار، امکانات، توانایی در تولید و انتشار محتوا از مهترین رسانه‌ها در هر استان و منطقه‌ای به شمار می‌روند و ایجاد شبکه تلویزیونی هورامان، فارغ از همه ظرفیت‌ها و چالش‌های آن یک مطالبه عمومی بود که امروز آرش لهونی، استاندار کردستان در مسیر تحقق بخشید به آن قرار دارد.

خبری که توسط رئیس سابق صدا و سیمای کردستان مبنی بر ایجاد کانال تلویزیونی هورامان با پیگیری جدی دکتر آرش لهونی اعلام شد، نوید بخش ایجاد نگاهی توسعه‌ای به فرهنگ غنی هورامان است و باید گفت این ابتدای مسیر پر پیچ و خم اما لذت بخش خدمت به هورامان و فرهنگ و هویت آن به شمار می‌رود و ضرورت دارد همگان برای پیشبرد سریع‌تر و بهتر این موضوع با آن همنوا باشند.