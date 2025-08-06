تاریخ برگزاری «کنفرانس موضع‌ مشترک شمال و شرق سوریه» مشخص شد

سرویس سوریه - «کنفرانس موضع مشترک» مردم شمال و شرق سوریه در تاریخ ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.
به گزارش کردپرس، کمیته آمادهسازی «کنفرانس موضعگیری مشترک» برای تمام خلقها و جوامع شمال و شرق سوریه، اعلام کرد که این کنفرانس در تاریخ ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.
به نوشته آژانس خبری فرات، کمیته آمادهسازی «کنفرانس موضع مشترک» جوامع و خلقهای شمال و شرق سوریه، تاریخ و محل برگزاری کنفرانس را اعلام کرد.
بر اساس اعلام این کمیته، کنفرانس روز جمعه، ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.
گروههای اتنیکی و باورداشتی کُرد، عرب، سریانی-آشوری، ارمنی، ایزدی، ترکمن و چرکس در شمال و شرق سوریه، آمادهسازی برای این کنفرانس را از ماه ژوئن (۲۰۲۵) آغاز کرده بودند.
این کنفرانس با شعار «همراه با یکدیگر، با تنوعی که اتحادمان را تقویت میکند و همکاریای که فردایمان را میسازد» برگزار خواهد شد.
«جوان ملا ابراهیم» عضو کمیته آمادهسازی و رئیس مشترک مرکز رسانهای شمال و شرق سوریه، روز ۵ آگوست اعلام کرده بود: «پس از سقوط حکومت بعث، تلاشها برای ایجاد اختلاف میان مردم در سوریه افزایش یافت. از طریق این کنفرانس، جوامع میخواهند موضعگیری مشترک خود را برای ساختن یک سوریه دموکراتیک و غیرمتمرکز توسعه دهند.»
افراد زیادی از محافل اجتماعی، فرهنگی، باورداشتی، دینی و خردمندان به این کنفرانس دعوت شدهاند. پیشبینی میشود که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نماینده در این کنفرانس شرکت کنند.
