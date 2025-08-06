۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۹

تاریخ برگزاری «کنفرانس موضع‌ مشترک شمال و شرق سوریه» مشخص شد

تاریخ برگزاری «کنفرانس موضع‌ مشترک شمال و شرق سوریه» مشخص شد

سرویس سوریه - «کنفرانس موضع‌ مشترک» مردم شمال و شرق سوریه در تاریخ ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.

به گزارش کردپرس، کمیته آماده‌سازی «کنفرانس موضع‌گیری مشترک» برای تمام خلق‌ها و جوامع شمال و شرق سوریه، اعلام کرد که این کنفرانس در تاریخ ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.

به نوشته آژانس خبری فرات، کمیته آماده‌سازی «کنفرانس موضع‌ مشترک» جوامع و خلق‌های شمال و شرق سوریه، تاریخ و محل برگزاری کنفرانس را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این کمیته، کنفرانس روز جمعه، ۸ آگوست در شهر حسکه برگزار خواهد شد.

گروه‌های اتنیکی و باورداشتی کُرد، عرب، سریانی-آشوری، ارمنی، ایزدی، ترکمن و چرکس در شمال و شرق سوریه، آماده‌سازی برای این کنفرانس را از ماه ژوئن (۲۰۲۵) آغاز کرده بودند.

این کنفرانس با شعار «همراه با یکدیگر، با تنوعی که اتحادمان را تقویت می‌کند و همکاری‌ای که فردای‌مان را می‌سازد» برگزار خواهد شد.

«جوان ملا ابراهیم» عضو کمیته آماده‌سازی و رئیس مشترک مرکز رسانه‌ای شمال و شرق سوریه، روز ۵ آگوست اعلام کرده بود: «پس از سقوط حکومت بعث، تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف میان مردم در سوریه افزایش یافت. از طریق این کنفرانس، جوامع می‌خواهند موضع‌گیری مشترک خود را برای ساختن یک سوریه دموکراتیک و غیرمتمرکز توسعه دهند.»

افراد زیادی از محافل اجتماعی، فرهنگی، باورداشتی، دینی و خردمندان به این کنفرانس دعوت شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نماینده در این کنفرانس شرکت کنند.

کد خبر 2787337

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha