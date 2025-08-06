تردد زائران مرز مهران از مرز یک میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی امروز چهارشنبه، در جمع گروه‌های جهادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با حضور پرویز فتاح در محل انبار و سردخانه خادم الحسین (ع)، گفت: از خدمات ارزشمند مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دلیل حمایت و پشتیبانی برای برگزاری کنگره اربعین قدردانی می‌شود.

وی افزود: یکی از بزرگترین مواکب اربعین موکب سه‌راهی کارزان در شهرستان است که در یک موقعیت بسیار خوب هر ساله بیشترین خدمات را به زوار ارایه می‌دهد.

استاندار ایلام با اشاره افزایش میزان ترددها از مرز مهران، گفت: مرز مهران انتخاب اول زوار است و در ایام اربعین ۴ میلیون و در طول سال ۸ میلیون نفر از این مرز تردد می‌کنند.

رییس ستاد اربعین استان ایلام ادامه داد: از بامداد تا ساعت ۱۲ امروز بیش از ۱۵۰ هزار نفر و از ابتدای صفر تاکنون یک میلیون تردد در مرز مهران به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده در هر ساعت حدود ۱۲ هزار تردد از مرز مهران ثبت شود.