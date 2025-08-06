سرخط خبرهای۱۵مرداد خبرگزاری کردپرس

هشدار نماینده کنگره نسبت به تهدید نیروهای کرد سوریه از سوی دمشق

آبراهام حماده، نماینده کنگره آمریکا، از تهدیدات دولت سوریه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها هشدار داد و تاکید کرد که رژیم جدید سوریه باید به سمت ایجاد سیستم حقوق و آزادی برای همه حرکت کند. او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده همچنان از گفتگو با طرف‌های صلح‌طلب سوریه حمایت می‌کند. مذاکرات جدیدی بین دمشق و SDF قرار است با حمایت آمریکا در پاریس برگزار شود.

حمایت آمریکا از ادامه گفتگو میان کردها و دمشق

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از حمایت واشنگتن از گفت‌وگوها بین دولت جدید سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای ادغام آنها در ارتش سوریه و دستیابی به صلح پایدار در شمال‌شرق سوریه خبر داد. تمی بروس بر اهمیت دیپلماسی و گفتگو تأکید کرد و گفت که ایالات متحده همچنان از حکومتی فراگیر و غیرمتمرکز در سوریه حمایت می‌کند. بروس همچنین اشاره کرد که ایالات متحده در تلاش است تا آرامش را در سوریه برقرار کرده و از میانجی‌گری برای حل بحران در سویدا و منبج حمایت می‌کند.

اوج گیری دوباره تولید نفت در اقلیم کردستان

با عبور دوباره تولید نفت اقلیم کردستان عراق از مرز ۲۰۰ هزار بشکه در روز و ادامه فروش داخلی، نشانه ها حاکی از بازگشت این منطقه به سیاست فروش مستقل نفت، خارج از توافق با دولت مرکزی بغداد است. به گزارش موسسه آمریکایی «کردستان واچ»، بهای هر تُن نفت در بازار داخلی اقلیم برای میادین تاوکه، خورمله و شیخان به ترتیب ۲۶۰، ۲۷۰ و ۲۳۰ دلار است.

همزمان، شرکت های عضو کنسرسیوم اپیکور خواستار توافقی رسمی با اقلیم هستند که تضمین پرداخت های آتی و تسویه بدهی یک میلیارد دلاری باقی مانده را دربر گیرد. تحلیلگران هشدار می دهند که این تحولات می تواند تنش های تازه ای میان اربیل، بغداد و شرکت های خارجی فعال در حوزه انرژی ایجاد کند.