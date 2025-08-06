مریوان میزبان هنرمندان تئاتر خیابانی از ایران و جهان در آبان ۱۴۰۴

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره با همکاری گسترده نهادهای فرهنگی و هنری کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، مرکز آی تی آی ایران، استانداری کردستان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان برگزار می شود.

به گفته وی، هدف اصلی جشنواره ارتقای جایگاه تئاتر خیابانی، حمایت از تولیدات خلاقانه خارج از فضای صحنه های سنتی و فراهم سازی بستر مناسب برای تبادل تجربه میان هنرمندان داخلی و خارجی است. افزایش نشاط اجتماعی، گسترش گردشگری فرهنگی و توجه به مسائل اجتماعی، انسانی و محیط زیستی از دیگر اهداف این رویداد عنوان شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه به محورهای موضوعی جشنواره اشاره کرد و افزود: آثار ارسالی باید با مضامینی همچون موضوعات دینی، انسان دوستانه، ملی و حماسی، جوانی جمعیت، محیط زیست، منابع طبیعی، ایثار و شهادت، دفاع از مظلومین و آگاهی بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی هم راستا باشند.

دریایی از همه هنرمندان تئاتر خیابانی کشور دعوت کرد با ارائه آثار تازه و خلاقانه در این رویداد شرکت کنند و تأکید کرد: ارسال آثار باید با رعایت کامل استانداردهای فنی و حقوقی انجام شود و شرکت کنندگان مسئول صحت و کیفیت مدارک ارسالی خود، به ویژه فایل تصویری اثر، هستند.