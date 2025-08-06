۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

مریوان میزبان هنرمندان تئاتر خیابانی از ایران و جهان در آبان ۱۴۰۴

سرویس کردستان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: فراخوان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد و طبق اعلام رسمی، این رویداد هنری مهم از سوم تا هفتم آبان ماه ۱۴۰۴ در شهر مریوان برگزار خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره با همکاری گسترده نهادهای فرهنگی و هنری کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، مرکز آی تی آی ایران، استانداری کردستان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان برگزار می شود.

به گفته وی، هدف اصلی جشنواره ارتقای جایگاه تئاتر خیابانی، حمایت از تولیدات خلاقانه خارج از فضای صحنه های سنتی و فراهم سازی بستر مناسب برای تبادل تجربه میان هنرمندان داخلی و خارجی است. افزایش نشاط اجتماعی، گسترش گردشگری فرهنگی و توجه به مسائل اجتماعی، انسانی و محیط زیستی از دیگر اهداف این رویداد عنوان شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه به محورهای موضوعی جشنواره اشاره کرد و افزود: آثار ارسالی باید با مضامینی همچون موضوعات دینی، انسان دوستانه، ملی و حماسی، جوانی جمعیت، محیط زیست، منابع طبیعی، ایثار و شهادت، دفاع از مظلومین و آگاهی بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی هم راستا باشند.

دریایی از همه هنرمندان تئاتر خیابانی کشور دعوت کرد با ارائه آثار تازه و خلاقانه در این رویداد شرکت کنند و تأکید کرد: ارسال آثار باید با رعایت کامل استانداردهای فنی و حقوقی انجام شود و شرکت کنندگان مسئول صحت و کیفیت مدارک ارسالی خود، به ویژه فایل تصویری اثر، هستند.

