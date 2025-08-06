به گزارش کردپرس، لطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، در نامه‌ای به سران چارچوب هماهنگی شیعه نوشت: «با نزدیک شدن به موعد انتخابات و در راستای ارسال پیام اطمینان‌بخش به جامعه بین‌المللی، پس از توافق‌مان با نخست‌وزیر در نشست ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، چند پیشنهاد ارائه می‌دهم که لازم است به اجرا درآیند».

سایت خبری شارپرس نوشت: رئیس‌جمهور با اشاره به استفاده ابزاری برخی نامزدها از کارت‌های استخدام و واگذاری زمین برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان، افزود: «پیشنهاد می‌دهم که فرآیند استخدام و واگذاری زمین‌های دولتی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی متوقف شود».

او همچنین گفت: «با توجه به نگرانی‌های مربوط به آمار ناظران اجتماعی، خواستار توقف تغییرات در سیستم نظارت اجتماعی تا پایان انتخابات هستیم».

رئیس‌جمهور یادآوری کرد: «در انتخابات پیشین، وعده واگذاری زمین به عنوان ابزار تأثیر بر رأی‌دهندگان به کار گرفته شد؛ از همین‌رو، خواستار توقف هرگونه توزیع زمین در بغداد و سایر استان‌ها تا پایان انتخابات هستم».

او تأکید کرد: «فرستادن نامه‌ نیز به منظور قدردانی و سپاس از کارکنان و مسئولان در ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها موقف شود».