۱۵ هکتار از مراتع منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز طعمه حریق شد

به گزارش کرد پرس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز با اعلام این خبر، گفت: پس از دریافت گزارش وقوع آتش سوزی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به همراه مأموران اداره منابع طبیعی، اهالی روستاهای تیکانلو، کریم آباد و گلزار علیا و نیز پرسنل پاسگاه سولاکان، با همکاری یکدیگر عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در نهایت موفق به مهار آن شدند.
ایوب شریفی با اشاره به خسارت های وارد شده، اظهار کرد: تلاش برای شناسایی عوامل احتمالی بروز آتش سوزی در دست پیگیری است و بررسی ها برای تعیین دقیق علت حادثه ادامه دارد.
وی با هشدار نسبت به افزایش احتمال آتش سوزی ها در فصل گرما، تأکید کرد: از دامداران، چوپانان و اهالی محترم منطقه درخواست می کنیم از روشن کردن آتش در مراتع و مناطق طبیعی، چه به صورت سهوی و چه عمدی، جداً خودداری کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز افزود: چنانچه به هر دلیل آتش افروخته می شود، ضروری است پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
