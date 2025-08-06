۶۸۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در کردستان دستگیر شدند/کاهش نگران کننده سن مصرف مواد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ سیروس یاوری با اعلام این خبر، از افزایش فعالیت های مقابله ای پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: در این مدت، پنج باند اصلی قاچاق مواد مخدر متلاشی و ۹۷ دستگاه خودرو مرتبط با این جرائم توقیف شده است.

وی با ابراز نگرانی از کاهش سن مصرف مواد مخدر در کردستان، اظهار کرد: از میان افراد دستگیرشده، ۱۷۴ نفر (معادل ۱۶ درصد) نوجوانان بین ۱۵ تا ۲۰ سال بوده اند و ۳۳ درصد از مصرف کنندگان نیز به مصرف تریاک گرایش داشته اند و میانگین سنی بخش عمده ای از مصرف کنندگان بین ۲۱ تا ۴۰ سال گزارش شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان افزود: ۵۹ نفر از دستگیرشدگان سابقه سرقت داشته اند و ۲۴۰ نفر نیز علاوه بر اعتیاد، در ارتکاب جرائم دیگر نقش داشته اند که منجر به ایجاد ناامنی در سطح شهر شده است.

سرهنگ یاوری به وضعیت تحصیلی و شغلی، اشاره کرد و ادامه داد: ۳۳ درصد دارای مدرک دیپلم، ۲۹ درصد بی سواد و ۱۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند؛ همچنین ۲۹ درصد در مشاغل آزاد، ۱۷ درصد کارگر ساده، ۱۶ درصد راننده و ۱۵ درصد کشاورز بوده اند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس در حوزه آموزش، یادآور شد: طی سال جاری، ۷۵ کلاس آموزشی در مدارس و ۴۶ کارگاه آموزشی برای کارکنان ادارات برگزار شده و برخی مدارس تا ۱۰ مرتبه خواستار برگزاری مجدد کلاس ها بوده اند که این امر بیانگر اثرگذاری برنامه های آموزشی پیشگیرانه است.