موکب اربعین شهدای بارزان در اربیل آمادۀ خدمات رسانی بە زائران ایرانی

بە گزارش کردپرس در روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تعدادی از مسئولین ستادی و نظارتی وزارت بهداشت اقلیم کردستان بمنظور بررسی خدمات درمانی ایستگاه‌های درمان و بهداشت موکب بزرگ شهدای بارزان در اربیل حضور یافته در این موکب حضور و ضمن دیدار و گفتگو با دست اندرکاران ستاد کنسولی ج.ا.ایران در اربیل و متصدیان بخش درمان مستقر در موکب شهدای بارزان به ارزیابی خدمات ارائه شده بهداشتی و درمانی به زوار گرامی اربعین حسینی پرداخته و نسبت به رفع نواقص موجود تاکید نمودند.

مقامات اقلیم کردستان در چند سال اخیر، با ارائە خدمات بە زائران ایرانی، زمینۀ سفر زائران در ایام اربعین حسینی را تسهیل کردەاند.