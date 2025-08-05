۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۲

پیش از ظهر امروز سه شنبه؛

واژگونی تانکر سوخت در محور قروه-همدان یک مصدوم به جای گذاشت

سرویس کردستان- رئیس آتش نشانی قروه از مصدومیت راننده تریلی حامل سوخت نفت و گاز در محور قروه به سمت همدان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار کردپرس، جمیل ظاهری با بیان اینکه پیش از ظهر امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر تصادف در جاده قروه به همدان اعلام شد، گفت: با حضور در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه تریلی حامل سوخت نفت و گاز واژگون شده است. 

او با اشاره به مصدومیت راننده این تریلی در این حادثه، از اعزام او به بیمارستان قروه خبر داد. 

به گفته ظاهری این حادثه در کیلومتری ۱۵ محور قروه- همدان رخ داد و برای عملیات دو اکیپ از ایستگاه مرکزی و شهدای آتش نشان قروه و یک تیم از آتش نشانی دزج با تجهیزات اطفا به محل اعزام و عملیات ایمن سازی محیط انجام شد./

