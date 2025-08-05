واژگونی تانکر سوخت در محور قروه-همدان یک مصدوم به جای گذاشت

به گزارش خبرنگار کردپرس، جمیل ظاهری با بیان اینکه پیش از ظهر امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر تصادف در جاده قروه به همدان اعلام شد، گفت: با حضور در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه تریلی حامل سوخت نفت و گاز واژگون شده است.

او با اشاره به مصدومیت راننده این تریلی در این حادثه، از اعزام او به بیمارستان قروه خبر داد.

به گفته ظاهری این حادثه در کیلومتری ۱۵ محور قروه- همدان رخ داد و برای عملیات دو اکیپ از ایستگاه مرکزی و شهدای آتش نشان قروه و یک تیم از آتش نشانی دزج با تجهیزات اطفا به محل اعزام و عملیات ایمن سازی محیط انجام شد./