به گزارش کردپرس، وینثروب راجرز، کارشناس مسائل کردها یکی از علل عدم پیشرفت دلخواه رهبران اقلیم کردستان عراق در روابط این منطقه با آمریکا را کج فهمی آنها در درک سیاستهای آمریکا بویژه دولت ترامپ دانست.
«او در اینباره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آخرین دیدار مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان از آمریکا به تشدید این اختلافات دامن زد. دیدن اینکه آیا بارزانی بر مواضع خود پافشاری خواهد کرد یا استراتژیاش را تغییر میدهد، جالب خواهد بود، اما با شناختی که از شیوه عملکرد او داریم، احتمالاً گزینه اول را انتخاب خواهد کرد.
او افزود: بهعلاوه، دولت ترامپ بیش از پیش درگیر نابسامانیهای داخلی خود است؛ دوران حساسی است. بارزانی (یا اطرافیانش) از ابتدا سیگنالهای این دولت را بهدرستی درک نکردهاند، و اگر این روند ادامه یابد، مشکلات اقلیم کردستان عمیقتر خواهد شد.»
