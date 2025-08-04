وزیر کشور: زائران اربعین سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اسکندر مومنی روز دوشنبه در بازدید میدانی از پایانه شهید سلیمانی مرز مهران اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، موج خروج زائران از امروز رو به افزایش خواهد بود و این روند تا هفته آینده به اوج خود میرسد.
وی افزود: خوشبختانه تمهیدات لازم اتخاذ شده و هماهنگی مناسبی میان همه دستگاههای اجرایی، انتظامی و امدادی برقرار است.
وزیر کشور با ارائه گزارشی از روند آمادهسازی و ساماندهی پایانههای مرزی افزود: حدود سه هفته گذشته نشست سه جانبهای با وزیران کشور عراق و پاکستان برگزار شد که خوشبختانه مصوبات جلسه در حال اجراست و شاهد تسهیل تردد زائران در مرزها هستیم.
مومنی با تصریح بر نقش سامانه «سجاد» در ارتقای مدیریت تردد زائران اربعین گفت: سامانه سجاد که از سال قبل راهاندازی شد، موجب کاهش توقف زائران در مرز شده و خوشبختانه امسال نیز به طور کامل فعال بوده و عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران در روزهای اخیر اظهار کرد: تا این لحظه بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کردهاند و پیشبینی میشود این رقم در روزهای آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد.
مومنی گفت: لازم است زائران محترم زمان را مدیریت کنند و سفر خود را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند تا شاهد تراکم و توقف بیش از حد نباشیم.
وزیر کشور توضیح داد: همه ظرفیت کشور اعم از نیروهای حمل و نقل، امدادی، انتظامی، مرزبانی، نظامی و همچنین مجموعه استانداریها در خدمترسانی به زائران به کار گرفته شدهاند تا این سفر معنوی با کمترین مشکل و بیشترین رضایت انجام شود و اکنون هر جا نگاه میکنید تلاش جمعی و خدمتگزاری حسینی مشاهده میشود.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی و دستگاههای اجرایی گفت: الحمدالله تا این لحظه حرکت زائران روان است و مشکل خاصی در تردد وجود ندارد.
