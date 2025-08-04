۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۱

وزیر کشور: زائران اربعین سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند

سرویس ایلام - وزیر کشور در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش چشم‌گیر موج خروج زائران از پایانه مرزی مهران استان ایلام از زوار اربعینی خواست سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ازدحام و توقف‌های احتمالی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اسکندر مومنی روز دوشنبه در بازدید میدانی از پایانه شهید سلیمانی مرز مهران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، موج خروج زائران از امروز رو به افزایش خواهد بود و این روند تا هفته آینده به اوج خود می‌رسد.

وی افزود: خوشبختانه تمهیدات لازم اتخاذ شده و هماهنگی مناسبی میان همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی برقرار است.

وزیر کشور با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی و ساماندهی پایانه‌های مرزی افزود: حدود سه هفته گذشته نشست سه جانبه‌ای با وزیران کشور عراق و پاکستان برگزار شد که خوشبختانه مصوبات جلسه در حال اجراست و شاهد تسهیل تردد زائران در مرزها هستیم.

مومنی با تصریح بر نقش سامانه «سجاد» در ارتقای مدیریت تردد زائران اربعین گفت: سامانه سجاد که از سال قبل راه‌اندازی شد، موجب کاهش توقف زائران در مرز شده و خوشبختانه امسال نیز به طور کامل فعال بوده و عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران در روزهای اخیر اظهار کرد: تا این لحظه بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در روزهای آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد.

مومنی گفت: لازم است زائران محترم زمان را مدیریت کنند و سفر خود را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند تا شاهد تراکم و توقف بیش از حد نباشیم.

وزیر کشور توضیح داد: همه ظرفیت کشور اعم از نیروهای حمل و نقل، امدادی، انتظامی، مرزبانی، نظامی و همچنین مجموعه استانداری‌ها در خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده‌اند تا این سفر معنوی با کمترین مشکل و بیشترین رضایت انجام شود و اکنون هر جا نگاه می‌کنید تلاش جمعی و خدمتگزاری حسینی مشاهده می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی و دستگاه‌های اجرایی گفت: الحمدالله تا این لحظه حرکت زائران روان است و مشکل خاصی در تردد وجود ندارد.

