پروازهای ویژه اربعین در مسیر ارومیه به نجف برقرار می شود

به گزارش کردپرس، محمدعلی قراملکی در خصوص پروازهای جابهجایی زائران اربعین حسینی از فرودگاه ارومیه اظهار کرد: از شنبه هفته آینده دو پرواز به صورت رفت و برگشت در مسیرهای نجف اشرف برای جابهجایی زائران اربعین حسینی انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی افزود: با توجه به لزوم خدمترسانی به هموطنان و زائران در ایام اربعین حسینی(ع) و همچنین درخواست مسافران درباره برقراری پرواز به نجف اشرف، این پروازها در ۱۸ و ۲۵ مرداد ماه به صورت رفت و برگشت در مسیر ارومیه _ نجف و بالعکس انجام میشود.
او اظهار کرد: بهمنظور حفظ کرامت و شأن زائران اربعین برنامههای فرهنگی در کنار برنامههای فرودگاهی تدارک دیده شده است و زائران در فرودگاه پس از پذیرایی در موکب شهید باکری با اجرای مراسم چاوشیخوانی و سینهزنی عازم سفر به عتبات عالیات خواهند شد.
